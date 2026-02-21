Las lluvias fueron favorables para el desarrollo de la soja

En cuanto a plagas insectiles, se está observando un ligero incremento de orugas defoliadoras, aún en valores bajos y con escaso daño sobre el follaje del cultivo. Se menciona a la oruga medidora (Rachiplusia nu) en sojas con tecnología Intacta y Conkesta, y al complejo de defoliadoras (Anticarsia gemmatalis, Rachiplusia nu y falsa medidora) en sojas RR1 y Enlist. Los técnicos señalaron que, para el manejo de las orugas medidoras (Rachiplusia nu y falsa medidora), será clave incorporar herramientas químicas con persistencia, asegurando una buena llegada de los productos al estrato medio del cultivo, donde se posicionan estas orugas. Otra plaga a tener en cuenta es el picudo de la vaina, Rhyssomatus subtilis. Se considera que las etapas críticas de la soja para el daño producido por este insecto corresponden al llenado de granos (R5 y R6). Cabe destacar que las precipitaciones favorecieron que el proceso de emergencia del picudo desde el suelo ocurra de manera gradual. Se recomienda permanecer alerta ante los monitoreos, ya que la soja está por ingresar en sus etapas vulnerables.