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Diseño y construcción con tierra: cómo es la diplomatura que inicia en abril

La formación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT se dicta entre abril y noviembre, incluye prácticas en laboratorio y campo, y propone una mirada sustentable para el diseño y la producción del hábitat.

DIPLOMATURA. Está dirigida tanto a profesionales como a personas interesadas en aprender desde cero DIPLOMATURA. Está dirigida tanto a profesionales como a personas interesadas en aprender desde cero / UNT
Hace 24 Min

La forma en la que se construyen las casas está empezando a cambiar. Frente al aumento de costos, la crisis habitacional y la necesidad de cuidar el ambiente, vuelven a aparecer materiales que parecían del pasado, pero que hoy ganan protagonismo con una mirada renovada. Uno de ellos es la tierra.

En ese marco, la Diplomatura en Diseño y Construcción con Tierra propone una formación que combina saberes tradicionales con herramientas técnicas actuales, enfocada en desarrollar soluciones reales para el hábitat desde una lógica sustentable.

Lejos de ser una práctica improvisada, la construcción con tierra se posiciona como una tecnología en crecimiento, tanto a nivel global como local. Su bajo costo, su accesibilidad y su impacto ambiental reducido la convierten en una alternativa concreta frente a los modelos tradicionales.

Una propuesta abierta a distintos perfiles

La diplomatura no está pensada solo para especialistas. Está dirigida tanto a profesionales como a personas interesadas en aprender desde cero.

Pueden participar arquitectos, ingenieros y diseñadores, pero también docentes, estudiantes universitarios y quienes estén vinculados a la autoconstrucción o busquen alternativas más económicas y sostenibles.

La idea es clara: ampliar el acceso al conocimiento y fomentar una arquitectura que pueda ser apropiada por la comunidad.

Cómo se cursa y cuánto dura

El trayecto comienza el jueves 9 de abril y se extiende hasta noviembre, con una carga total de 160 horas.

La modalidad combina instancias presenciales con propuestas híbridas, y se apoya en una lógica teórico-práctica. Esto significa que no solo se abordan conceptos, sino que también se trabaja en laboratorio y en campo experimental.

Las clases se dictan los jueves y viernes de la segunda y cuarta semana de cada mes, de 14 a 18, lo que permite compatibilizar la cursada con otras actividades.

Qué se aprende

El programa está organizado en seis cursos que recorren todo el proceso constructivo con tierra, desde el material hasta el diseño estructural.

Se abordan temas como:

- sistemas constructivos

- terminaciones y revoques

- arquitectura bioclimática

- producción del hábitat

- diseño técnico y estructural

Además, cada curso puede realizarse de manera independiente, aunque quienes completen todos los módulos y aprueben las evaluaciones acceden al título de la diplomatura.

Certificación y dinámica de trabajo

Para obtener la certificación final, es necesario aprobar los seis cursos y realizar un trabajo integrador en grupo. Esta modalidad busca fomentar el aprendizaje colaborativo y el intercambio entre estudiantes de distintos perfiles.

Quienes opten por no rendir evaluaciones podrán acceder a un certificado de asistencia.

Costos, cupos y cómo inscribirse

El costo total es de $540.000, con un descuento del 10% si se paga al inicio ($486.000). También existe la opción de cursar módulos individuales, con valores que varían según la carga horaria.

Cada curso tiene cupos limitados, con un mínimo de 20 y un máximo de 40 participantes.

La diplomatura se dicta en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en el Centro Universitario Ing. Roberto Herrera.

Para inscribirse, se debe completar un formulario online disponible en el perfil de Instagram de la diplomatura (@diplomaturadetierra) y realizar el pago hasta 48 horas antes del inicio. 

Para consultas, está disponible el correo: diplomaturaarquitecturadetierra@fau.unt.edu.ar

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