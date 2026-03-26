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“Va a jugar los dos partidos para que la gente disfrute”: Scaloni confirmó la presencia de Messi

El entrenador de la Selección llevó tranquilidad en la previa del amistoso y aseguró que el capitán tendrá minutos en ambos encuentros, aunque aún resta definir su rol en cada uno.

PARA LA GENTE. Scaloni confirmó que Lionel Messi sumará minutos en ambos encuentros. PARA LA GENTE. Scaloni confirmó que Lionel Messi sumará minutos en ambos encuentros.
Hace 1 Hs

En la antesala del amistoso de la Selección Argenina frente a Mauritania, una de las grandes incógnitas pasaba por la presencia de Lionel Messi. Sin embargo, fue el propio Lionel Scaloni quien se encargó de despejar cualquier tipo de duda y confirmar que el capitán será parte de la acción en esta doble fecha.

“Messi va a jugar los dos partidos para que la gente disfrute”, aseguró el entrenador campeón del mundo, dejando en claro que el objetivo no solo pasa por lo deportivo, sino también por la posibilidad de que el público argentino pueda volver a verlo en cancha.

De todas maneras, Scaloni evitó dar precisiones sobre el rol que tendrá el rosarino en cada encuentro. Si bien su presencia está garantizada, todavía no está definido si será titular o si sumará minutos desde el banco. La decisión, según explicó, estará atada principalmente a cuestiones físicas y de planificación.

En ese sentido, el cuerpo técnico mantiene la cautela habitual cuando se trata del manejo de cargas del capitán, entendiendo la exigencia del calendario y la cercanía de la Copa del Mundo. La prioridad es que Messi llegue en óptimas condiciones, sin resignar la posibilidad de que tenga rodaje en estos compromisos preparatorios.

Además, Scaloni fue consultado sobre el futuro del astro de cara al Mundial 2026, y su respuesta dejó un mensaje claro: la decisión final dependerá exclusivamente del propio jugador. “No solo los argentinos lo quieren ver, lo quieren ver todos. Es él el que decide si va a estar”, expresó.

Lejos de presionar o anticipar escenarios, el entrenador remarcó que Messi se ganó el derecho a elegir cómo y cuándo transitar esta etapa de su carrera. En ese marco, el cuerpo técnico acompañará cualquier determinación que tome el capitán, confiando en su criterio y en su compromiso con el equipo.

La expectativa, mientras tanto, crece. Con la confirmación de que tendrá minutos en ambos partidos, el público argentino se asegura la posibilidad de volver a ver en acción a su máximo referente en suelo local, en lo que podría ser una de sus últimas presentaciones antes de la próxima Copa del Mundo.

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