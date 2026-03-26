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Yerba Buena actualiza los horarios de caminatas y del Eco Team para la temporada de otoño

Las actividades son gratuitas y tienen como objetivo fomentar hábitos saludables, el contacto con la naturaleza y el cuidado del entorno.

YERBA BUENA. Las actividades son gratuitas y tienen como objetivo fomentar hábitos saludables, el contacto con la naturaleza y el cuidado del entorno. YERBA BUENA. Las actividades son gratuitas y tienen como objetivo fomentar hábitos saludables, el contacto con la naturaleza y el cuidado del entorno.
Hace 12 Min

Con la llegada del otoño, la ciudad de Yerba Buena renueva su propuesta de actividades al aire libre con nuevos horarios para dos iniciativas muy elegidas por los vecinos: la caminata “Lunita Tucumana” y el Eco Team.

La caminata “Lunita Tucumana” se realizará los días miércoles, de 19 a 20:30, ofreciendo una experiencia distinta para recorrer senderos en un entorno natural durante el atardecer y la noche.

Por su parte, el Eco Team tendrá encuentros los martes y jueves, de 15 a 17, con propuestas que combinan actividad física y concientización ambiental.

En ambos casos, el punto de partida será en avenida Perón 2900, frente a La Hoya, desde donde los participantes iniciarán los recorridos guiados.

Las actividades son gratuitas y tienen como objetivo fomentar hábitos saludables, el contacto con la naturaleza y el cuidado del entorno.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 3814580551.

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