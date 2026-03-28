Más damas en altos rangos de la NASA muestra que apostar a la diversidad funciona
Jennifer Lyons es la nueva directora interina del programa de servicios de lanzamiento. Empezará a ejercer el cargo el 1 de abril, justo cuando se abre la ventana de lanzamiento de Artemis II para volver a orbitar la Luna.
El nombramiento de Jennifer Lyons como directora del programa de Servicios de Lanzamiento (LSP) de la NASA, es un hito importante, pero no es un hecho inédito en el sentido de ser la primera mujer en ocupar un alto mando en la agencia. Sí es -y por demás relevante- un recordatorio y una razón tangible de que cuando las organizaciones más avanzadas del mundo apuestan por la diversidad, lo hacen porque funciona, no solo que da una imagen vanguardista.
Que Lyons asuma este liderazgo específico es un reconocimiento a su trayectoria técnica de más de tres décadas en la agencia. Ella era la Subdirectora (Deputy Manager) del mismo programa, por lo que es la persona más lógica para asegurar la continuidad de las misiones actuales sin interrupciones. El nombramiento interino se produce por la jubilación del anterior director, Albert Sierra, y no hubo dudas que la sucesión inmediata debía ser Lyons.
La noticia da cuenta, más allá de reforzar la presencia femenina en puestos de toma de decisiones técnicas y estratégicas, también se enmarca en un esfuerzo continuo de la NASA por la diversidad que lleva años gestándose. Lo de Lyons no es casualidad, sino se produce por una carrera sólida que incluye haber sido jefa de integración en misiones de transporte a la Luna y haber trabajado en el programa de transbordadores.
Qué sigan avanzando
La política de diversidad efectiva no consiste en "regalar" puestos, sino en asegurar que mujeres con ese nivel de talento no se queden estancadas en mandos medios por sesgos culturales. De esa manera hay una sostenibilidad del talento a largo plazo.
Si la NASA segmentarizara la búsqueda de líderes la estimación es que estaría ignorando al menos al 50% de la inteligencia mundial. Con figuras como Lyons o la misma Janet Petro, Directora del Centro Espacial Kennedy, la agencia espacial estadounidense, envía el mensaje a las próximas generaciones de ingenieras: tienen un camino claro hacia la cima.
Para entender más
Si el 1 de abril se produce el histórico lanzamiento de la misión Artemis II, la primera con tripulación a la Luna en más de 50 años, el rol de Lyons habrá sido clave. Si bien no le corresponde estar en el puente de mando desde donde se dirigirá el despegue y toda la misión, ella estará como respaldo invisible en su oficina en el edificio de Cabo Cañaveral. La mujer no estará relajada, pero sí un poco más distendida que los que estarán monitoreando el viaje porque su tarea intensa es previa: ya gestionó la logística y la integración técnica para que el cohete y la nave encajen perfectamente y cumplan con los estándares de seguridad más rigurosos del mundo.
“Me siento honrada de asumir este importante cargo en apoyo a las misiones científicas y de exploración de la NASA”, declaró Lyons en el comunicado que emitió la agencia. “Confío en que nuestro equipo seguirá centrado en ofrecer servicios de lanzamiento seguros y fiables, al tiempo que fortalece un mercado comercial sólido que permita realizar descubrimientos en todo el sistema solar y más allá”, declaró la directiva sobre el rol que ocupa.