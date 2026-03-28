Más damas en altos rangos de la NASA muestra que apostar a la diversidad funciona

Para entender más

Si el 1 de abril se produce el histórico lanzamiento de la misión Artemis II, la primera con tripulación a la Luna en más de 50 años, el rol de Lyons habrá sido clave. Si bien no le corresponde estar en el puente de mando desde donde se dirigirá el despegue y toda la misión, ella estará como respaldo invisible en su oficina en el edificio de Cabo Cañaveral. La mujer no estará relajada, pero sí un poco más distendida que los que estarán monitoreando el viaje porque su tarea intensa es previa: ya gestionó la logística y la integración técnica para que el cohete y la nave encajen perfectamente y cumplan con los estándares de seguridad más rigurosos del mundo.