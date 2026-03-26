San Martín visita a Deportivo Madryn: un rival que todavía carga con las finales perdidas y el ruido alrededor de "Chiqui" Tapia

El presente del “Aurinegro” no puede separarse de lo que le pasó en 2025. El año pasado peleó todo hasta el final: perdió la final por el primer ascenso y después cayó en la final del Reducido. En el medio, además, quedó envuelto en un clima pesado por incidentes, sanciones y sospechas alrededor de su recorrido en el torneo. El nombre de Deportivo Madryn apareció una y otra vez ligado a discusiones sobre arbitrajes, poder y cercanía con la conducción de la AFA. El propio Ricardo Sastre, presidente del club, salió a defender a Claudio “Chiqui” Tapia y habló de una “batalla contra la AFA” atravesada por la disputa de los derechos de televisión del ascenso. Ese ruido quedó flotando alrededor de un equipo que venía de quedarse dos veces a las puertas de Primera.