Empieza en mayo: la diplomatura virtual en ciberseguridad que abre puertas en uno de los sectores más demandados
La propuesta de la Facultad de Ciencias Económicas tiene una duración de siete meses y está orientada a formar profesionales en auditoría de sistemas, gestión de riesgos y seguridad de la información.
La Facultad de Ciencias Económicas de la UNT lanzó una nueva propuesta de formación en un área en pleno crecimiento. Se trata de la Diplomatura en Auditoría de Sistemas de Información y Gestión de Ciberseguridad, que comenzará en mayo de 2026 y busca formar profesionales capaces de auditar sistemas, gestionar riesgos tecnológicos y proteger la información en entornos digitales.
La iniciativa surge en un contexto donde la transformación digital convirtió a los sistemas informáticos en activos críticos para cualquier organización. En ese escenario, los perfiles tradicionales ya no alcanzan: hoy se requieren profesionales que combinen conocimientos en gestión, auditoría y tecnología.
A quién está dirigida y qué se necesita
Según explicó a LA GACETA Marcelo Adrián García, director ejecutivo de la diplomatura, no es obligatorio contar con un título universitario para inscribirse, ya que se trata de una propuesta de extensión.
Sin embargo, la formación está especialmente orientada a estudiantes avanzados y egresados de carreras de ciencias económicas, como contadores públicos o licenciados en administración, así como también a perfiles de ingeniería o sistemas.
“La idea es generar una conexión entre perfiles de gestión y perfiles tecnológicos, porque hoy las auditorías requieren ambas formaciones”, explicó.
En ese sentido, la diplomatura funciona como un puente: quienes vienen del mundo económico incorporan herramientas tecnológicas, mientras que quienes tienen formación en sistemas suman conocimientos en gobernanza, cumplimiento normativo y procesos organizacionales.
Salida laboral y perfiles que forma
Uno de los principales atractivos de la propuesta es su orientación al mercado laboral. Según García, la diplomatura permite acceder a distintos roles dentro del campo de la ciberseguridad.
“Apunta a formar auditores de sistemas de información, pero también perfiles para áreas gestión del riesgo y gobernanza de la ciberseguridad”, detalló.
Además, abre posibilidades en sectores con alta demanda, como:
- banca y sistema financiero
- empresas tecnológicas
- fintech y startups
- organizaciones reguladas
Incluso, puede ser una base para ocupar roles de dirección o gestión en empresas donde la tecnología es central para el negocio.
Modalidad, duración y dinámica
La diplomatura es 100% virtual, con una duración de siete meses y una carga total de 180 horas.
La cursada combina:
- clases sincrónicas semanales (miércoles de 18.30 a 21.30)
- actividades asincrónicas que los estudiantes pueden realizar durante la semana
Las clases quedan grabadas, aunque se exige un 75% de asistencia para aprobar. Además, la dinámica es teórico-práctica, con trabajos grupales y aplicación de contenidos a casos reales.
Otro diferencial es que a través de la virtualidad se da la posibilidad de interactuar con estudiantes de distintas provincias e incluso de otros países, lo que enriquece el intercambio de experiencias.
Contenidos y certificación
El programa se organiza en ocho módulos secuenciales:
1. Introducción a la Seguridad de la Información
2. Gobierno, Gestión y Cumplimiento Normativo
3. Gestión del Riesgo y Respuesta a Incidentes
4. Sistema de Gestión de Seguridad (ISO 27001)
5. Infraestructura Tecnológica
6. Desarrollo e implementación de sistemas
7. Protección de activos de información
8. Proceso de auditoría de sistemas
Cada módulo cuenta con una evaluación y otorga una micro certificación. Al completar todos los módulos y aprobar un trabajo final integrador, se obtiene el diploma final emitido por la facultad.
Además, los contenidos están basados en estándares internacionales como CISA (de ISACA) e ISO 27001, por lo que la formación también funciona como preparación para esas certificaciones, aunque no las reemplaza.
Equipo docente y enfoque profesional
Uno de los puntos más fuertes de la diplomatura es su cuerpo docente, integrado por especialistas con trayectoria en el sector público, privado y académico.
La dirección está a cargo de:
- Marcelo Adrián García (director ejecutivo)
- Matías Nicolás Sliafertas (director académico)
El equipo docente incluye a:
- Mara Misto Macías, especialista en auditoría y control de sistemas
- Federico Pacheco, ingeniero con experiencia en infraestructura tecnológica
- Gastón Ureta, profesional en sistemas con foco en seguridad informática
- Gisele Porto (CISA), especialista en auditoría de sistemas certificada internacionalmente
- Fernando Lencina, ingeniero con trayectoria en tecnología y gestión de sistemas
- Fernanda Rodríguez, especialista en cumplimiento normativo y gestión
- Silvina Ortega, ingeniera con experiencia en seguridad de la información
- Adriana Fernández Menta, doctora con trayectoria académica y en gestión
Además, se prevé la participación de invitados especiales vinculados a la regulación y la ciberseguridad.
Costos, cupos y cómo inscribirse
El programa tiene un costo total de $1.500.000 y se puede financiar en seis cuotas de $250.000. También, cuenta con un beneficio por inscripción anticipada de $950.000 y seis cuotas de $200.000 hasta el 31/03.
El cupo es limitado a 45 personas, con el objetivo de garantizar una formación personalizada y con fuerte enfoque práctico.
Para inscribirse o solicitar más información, se puede escribir al correo: lacdi.ciberseguridad@face.unt.edu.ar