Empieza en mayo: la diplomatura virtual en ciberseguridad que abre puertas en uno de los sectores más demandados

La Facultad de Ciencias Económicas de la UNT lanzó una nueva propuesta de formación en un área en pleno crecimiento. Se trata de la Diplomatura en Auditoría de Sistemas de Información y Gestión de Ciberseguridad, que comenzará en mayo de 2026 y busca formar profesionales capaces de auditar sistemas, gestionar riesgos tecnológicos y proteger la información en entornos digitales.