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Anses: aumento en las jubilaciones y calendario de pago de abril 2026

Las prestaciones de Anses terminarán de pagarse el próximo lunes, pero ya se sabe cuáles serán los montos mínimos de abril.

La inflación indica los aumentos que recibirán las prestaciones de Anses. La inflación indica los aumentos que recibirán las prestaciones de Anses. Foto: Del Sur Diario
Hace 2 Hs

En abril, las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibirán un aumento correspondiente al Índice de Precios al Consumidor de febrero. El monto de la inflación registrado fue de 2,9% y se aplicará a las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Se espera que se agregue también el bono extra que se paga desde marzo de 2024.

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Así, la jubilación mínima de abril quedará en $380.319 y, en caso de que no haya modificaciones respecto al bono, se pagarán $70.000 más. Si no se da este cambio, los titulares de la prestación más baja recibirán $450.319. Según el sitio Chequeado, las jubilaciones en términos reales, descontando la inflación, se encuentran un 8,7% por debajo de noviembre de 2023, último mes antes del inicio de la gestión de Javier Milei.

En paralelo, las jubilaciones superiores a la mínima que no reciben bono –es decir, que cobran más de $450.319 de base– se ubican un 9,8% real por encima de noviembre de 2023 y un 1,8% real interanual.

Calendario de pago de las jubilaciones de ANSES para abril 2026

El calendario de pago de ANSES de abril no se verá interrumpido por días extraordinarios, ya que los feriados del mes se darán en la primera semana –por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y el Jueves Santo–. Las efemérides no afectarán al cronograma de pago, ya que iniciará la segunda semana de abril.

Fechas de pago para jubilados que perciban haberes mínimos

  • DNI terminado en 0: viernes 10 de abril
  • DNI terminado en 1: lunes 13 de abril
  • DNI terminado en 2: martes 14 de abril
  • DNI terminado en 3: miércoles 15 de abril
  • DNI terminado en 4: jueves 16 de abril
  • DNI terminado en 5: viernes 17 de abril
  • DNI terminado en 6: lunes 20 de abril
  • DNI terminado en 7: martes 21 de abril
  • DNI terminado en 8: miércoles 22 de abril
  • DNI terminado en 9: jueves 23 de abril
  • DNI terminado en 0 y 1: viernes 24 de abril
  • DNI terminado en 2 y 3: lunes 27 de abril
  • DNI terminado en 4 y 5: martes 28 de abril
  • DNI terminado en 6 y 7: miércoles 29 de abril
  • DNI terminado en 8 y 9: jueves 30 de abril
Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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