Anses: aumento en las jubilaciones y calendario de pago de abril 2026

Así, la jubilación mínima de abril quedará en $380.319 y, en caso de que no haya modificaciones respecto al bono, se pagarán $70.000 más. Si no se da este cambio, los titulares de la prestación más baja recibirán $450.319. Según el sitio Chequeado, las jubilaciones en términos reales, descontando la inflación, se encuentran un 8,7% por debajo de noviembre de 2023, último mes antes del inicio de la gestión de Javier Milei.