Así fue el 1x1 en el triunfo de Atlético Tucumán en la Copa Argentina

Tomás Durso (4)

El arquero no tuvo mucho trabajo y en la única jugada que fue exigido, Sportivo Barracas encontró el gol. En la acción previa a ese tanto, salió mal.



Maximiliano Villa (5)

El lateral derecho no gravitó a lo largo del partido y sufrió mucho en los mano a mano frente al sorprendente Tomás Bellido. Además, aportó muy poco en ataque.



Clever Ferreira (6)

El paraguayo volvió a resultar una pieza clave. Estuvo seguro en la marca y apareció cuando el equipo más lo necesitaba para convertir el tanto de la victoria. Este fue su segundo tanto en la era Falcioni.



Gastón Suso (6)

El marcador central tuvo un desempeño correcto en la marca. No pasó sobresaltos y en la jugada del segundo tanto del “Decano”, bajó la pelota de cabeza para la llegada de Ferreira.



Juan Infante (5)

Volvió a jugar después de un año de ausencia por lesión y su tarea fue de más a menos. Arrancó mostrando seguridad en el lateral izquierdo y pasando al ataque. En el complemento bajó el ritmo y sintió el cansancio.



Renzo Tesuri (5)

Aportó su habitual sacrificio, pero esta vez no fue gravitante. Tuvo una chance clara para marcar un gol, pero su remate pegó en el travesaño en el primer tiempo. Luego prácticamente no tuvo chances.



Javier Domínguez (5)

El paraguayo se mostró más seguro que en encuentros anteriores, aunque continúa sin hacerse eje del juego. Estuvo seguro en la marca, pero le faltó claridad a la hora de repartir el juego.



Ezequiel Ham (6)

Hizo un gran primer tiempo y se encaminaba a ser la figura del partido. En el primer gol, fue el que aprovechó la mala salida del arquero Díaz Peyrous y asistó muy bien al “Loco” Díaz. En el complemento, al igual que todo el equipo, bajó considerablemente el nivel.



Franco Nicola (6)

El uruguayo fue uno de los que más intentó durante todo el partido. Siempre se mostró como una alternativa para manejar la pelota, aunque le faltó claridad en los metros finales.



Nicolás Laméndola (6)

Mostró la picardía de siempre para gambetear para adelante y de sus pies nacieron las mejores jugadas del “Decano”. Le faltó precisión en el momento de enviar los centros al área del equipo bonaerense.



Leandro Díaz (6)

El delantero volvió a aportar su cuota goleadora. Definió muy bien en el 1 a 0. Luego participó poco del juego, aunque varias veces retrocedió para colaborar en la marca.



Ramiro Ruiz Rodríguez (-)

El delantero volvió luego de una lesión de dos meses. Mostró la velocidad de siempre, pero no pudo contribuir a que el equipo estire la ventaja en el marcador.



Lautaro Godoy (-)

Ingresó después del gol de empate para intentar empujar al equipo hacia adelante. Tuvo algunos remates de media distancia que se fueron desviados.



Alexis Segovia (-)

Jugó el último minuto y no aportó nada.