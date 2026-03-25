Guillermo Francella reveló que usa cuentas secretas en redes y contó qué mira desde el anonimato

El reconocido actor argentino Guillermo Francella sorprendió con una revelación que conecta con millones de usuarios: aunque no tiene perfiles públicos, sí utiliza redes sociales… pero desde el anonimato. En una entrevista relajada, el protagonista dejó ver un costado íntimo y cotidiano que pocas veces muestra.
Francella y su vida “oculta” en redes sociales
Invitado por primera vez al ciclo de Nico Occhiato en Luzu TV, Francella habló sin filtros sobre su vínculo con el mundo digital. Todo comenzó cuando el conductor lanzó una frase directa: “Tenés redes sociales, pero anónimas”.
Entre risas, el actor no esquivó la pregunta y confirmó lo que muchos sospechaban:
“Sí, chusmeo. La cuenta tiene un nombre raro inventado por mí”.
Lejos de tratarse de algo excepcional, su confesión pone en evidencia una práctica cada vez más común: consumir contenido sin exponerse públicamente.
Qué mira Guillermo Francella desde el anonimato
El actor detalló que utiliza su cuenta secreta principalmente para entretenerse y desconectarse. Como cualquier usuario promedio, cae en el scroll infinito de videos cortos.
“Me cuelgo mucho tiempo mirando reels. Me divierte ver videos de perros o de bebés. También veo fútbol, trabajos que he hecho o películas”, contó.
Su selección no difiere demasiado de lo que consumen millones de personas a diario: contenido liviano, emocional y fácil de digerir.
Por qué no tiene redes sociales públicas
A pesar de su popularidad, Guillermo Francella sigue siendo una excepción dentro del ambiente artístico. En tiempos donde la exposición digital es casi obligatoria, el actor elige mantenerse al margen… al menos oficialmente.
Según explicó, la decisión no es casual:
“Me aconsejan que no, que es muy tóxico”.
Sin embargo, admitió que la idea de abrir una cuenta pública aparece cada tanto:
“A veces me dan ganas, me gustaría tener ese espacio para comunicar algún estreno o promocionarlo”.
Entre la tentación y la privacidad
Por ahora, Francella prefiere seguir navegando en las sombras digitales, disfrutando del contenido sin la presión de la exposición. Su postura resume un dilema actual: estar presente sin quedar expuesto.
“Igual, me la banco bien así, pero cada tanto me dan ganas de tener redes públicas”, cerró.
Con esta confesión, Guillermo Francella demuestra que incluso las figuras más reservadas encuentran su forma de habitar el universo digital… aunque sea desde el anonimato.