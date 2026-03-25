Otamendi y River: una posibilidad real que empieza a tomar forma
El defensor campeón del mundo termina su contrato con Benfica en junio y aparece como una posibilidad a futuro. Desde el club admiten interés, pero aseguran que no hubo contactos formales y que todo dependerá de la decisión del jugador.
La posibilidad de que Nicolás Otamendi vista la camiseta de River vuelve a instalarse en el centro de la escena. No es una novedad, pero sí un tema que recobró fuerza en las últimas semanas a partir de señales públicas desde la dirigencia y del contexto contractual que atraviesa el defensor.
Desde el club de Núñez, la postura es clara, aunque medida. El vicepresidente Ignacio Villarroel fue quien marcó el tono: dejó en claro que las puertas están abiertas para el central, al que consideró “muy interesante”, pero al mismo tiempo remarcó que no existieron contactos formales. La cautela responde a una lógica institucional: River, Otamendi y el Benfica están en plena competencia y no es momento de avanzar.
El escenario, sin embargo, invita a pensar en un movimiento a mediano plazo. Otamendi transita los últimos meses de su contrato con el club portugués, vínculo que finaliza en junio. Ese detalle no es menor: el mercado de pases de mitad de año, una vez finalizada la Copa del Mundo, aparece como la ventana ideal para intentar su incorporación sin necesidad de negociar una transferencia.
A sus 38 años, el defensor sigue vigente. No sólo por su estado físico, sino por algo que River valora especialmente: su liderazgo, experiencia y mentalidad competitiva. En un equipo que atraviesa un proceso de reconfiguración, la figura de un campeón del mundo con ese perfil encaja como una pieza estratégica.
Pero hay otros factores que alimentan la ilusión. El vínculo emocional entre Otamendi y River es conocido. El defensor nunca ocultó su simpatía por el club, y del otro lado existe un reconocimiento explícito. A eso se suma un dato no menor: la relación personal entre Villarroel y el jugador, que podría allanar el camino en caso de que las condiciones se alineen.
Además, en Núñez observan un fenómeno que empieza a repetirse: el regreso de campeones del mundo al fútbol argentino. Casos como los de Germán Pezzella o Marcos Acuña funcionan como antecedentes que marcan una tendencia y abren una puerta que, hasta hace algunos años, parecía lejana.
Por ahora, todo se mueve en el terreno de las intenciones y los gestos. No hay negociaciones en curso ni definiciones concretas. El propio Otamendi, consultado recientemente sobre su futuro, eligió la ambigüedad. Y en ese punto radica la clave: la decisión final dependerá exclusivamente de él.
River espera. Observa. Y, mientras tanto, deja claro que, si el momento llega, el llamado ya tiene respuesta.