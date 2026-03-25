Otamendi y River: una posibilidad real que empieza a tomar forma

Pero hay otros factores que alimentan la ilusión. El vínculo emocional entre Otamendi y River es conocido. El defensor nunca ocultó su simpatía por el club, y del otro lado existe un reconocimiento explícito. A eso se suma un dato no menor: la relación personal entre Villarroel y el jugador, que podría allanar el camino en caso de que las condiciones se alineen.