Sportivo Barracas: la historia del club que fue gigante y hoy enfrenta a Atlético Tucumán por la Copa Argentina

“La taba se dio vuelta”, dice una expresión gauchesca derivada del juego de igual nombre en alusión a un “cambio de suerte”, que en este caso tendría que ver más que nada con una suerte de causalidad múltiple. La historia misma fue la que literalmente se dio vuelta con el paso del tiempo. Décadas antes de que Claudio “Chiqui” Tapia fuera ungido como presidente de la AFA, el verdadero “grande” del barrio no era su Barracas Central, sino su vecino Sportivo Barracas, el escollo de Atlético Tucumán este miércoles.