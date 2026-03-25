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Cinco claves para analizar el GP de Japón de Fórmula 1

La Fórmula 1 afronta la tercera fecha de la temporada 2026 en uno de los circuitos más exigentes del calendario. Mercedes domina el arranque, pero hay varios focos de atención que pueden cambiar el panorama.

GP JAPÓN. La próxima fecha de la Fórmula 1 se puede resumir en 5 claves. GP JAPÓN. La próxima fecha de la Fórmula 1 se puede resumir en 5 claves.
Hace 1 Hs

La Fórmula 1 afronta este fin de semana la tercera fecha de la temporada 2026 en el circuito de Suzuka, un trazado que históricamente funciona como un termómetro real del rendimiento de los equipos. Tras el dominio inicial de Mercedes en Australia y China, la cita en Japón se presenta como una instancia clave para empezar a confirmar tendencias, en un contexto donde surgen cinco aspectos centrales que pueden marcar el desarrollo del fin de semana.

La interna de Mercedes, bajo análisis

El inicio de temporada de Mercedes fue contundente, con dos dobletes que lo posicionaron como el equipo a vencer en este nuevo ciclo reglamentario. La escudería logró imponer condiciones tanto en clasificación como en ritmo de carrera, mostrando un paquete técnico equilibrado.

Sin embargo, ese dominio también abrió un foco de atención interno. La convivencia entre la experiencia de George Russell y la juventud de Kimi Antonelli plantea un escenario competitivo entre sus dos pilotos, con rendimientos que, por momentos, han sido muy parejos.

Ferrari, obligado a dar el salto

Ferrari ha demostrado contar con herramientas para competir, especialmente en tramos puntuales de carrera donde logró incomodar a Mercedes. Sin embargo, no ha podido consolidar ese rendimiento en resultados concretos.

Las primeras fechas dejaron en evidencia dificultades para capitalizar oportunidades, ya sea por decisiones estratégicas o por falta de consistencia en momentos clave de la carrera.

El circuito de Suzuka podría favorecer las características del monoplaza italiano, especialmente en sectores de alta velocidad. Aun así, el desafío principal será mantener ese rendimiento durante toda la competencia y no ceder terreno frente a un rival que ha mostrado mayor solidez.

McLaren y la urgencia de sumar

El inicio del campeonato dejó a McLaren en una posición incómoda: si bien se ubica tercero en el campeonato, su cosecha de puntos es considerablemente baja. Suma apenas 18 unidades, muy lejos de Ferrari, que le saca 49, y de Mercedes, líder con una ventaja de 80.

En Suzuka, la prioridad será completar una carrera sin inconvenientes y comenzar a construir resultados. La exigencia del circuito no deja margen para errores, lo que convierte esta fecha en una prueba importante para evaluar su capacidad de recuperación.

Red Bull y un presente incierto

Red Bull atraviesa un momento de incertidumbre tras un rendimiento por debajo de lo esperado en la última fecha. El equipo mostró dificultades tanto en el comportamiento del monoplaza como en aspectos operativos que impactan directamente en pista.

Uno de los problemas más notorios ha sido el rendimiento en las largadas, afectado por las nuevas exigencias técnicas vinculadas al funcionamiento del motor y la gestión de energía.

La adaptación a este nuevo reglamento será clave para su recuperación. Suzuka, por sus características técnicas, puede exponer nuevamente estas debilidades si no logran resolverlas a tiempo.

Colapinto, ante la chance de consolidarse

El argentino Franco Colapinto llega a Japón tras haber sumado su primer punto para Alpine en la carrera anterior, en una actuación que mostró una evolución respecto a su debut en la temporada.

Su rendimiento en China evidenció capacidad para adaptarse a situaciones adversas y sostener un ritmo competitivo dentro de un contexto exigente.

El desafío en Suzuka será consolidar ese progreso. Se trata de un circuito técnico, donde la precisión y la regularidad son fundamentales, lo que representa una oportunidad para confirmar su crecimiento dentro de la Fórmula 1.

Con varios frentes abiertos y un campeonato que recién comienza a tomar forma, el Gran Premio de Japón se presenta como una instancia clave para empezar a ordenar el panorama. Suzuka, por su exigencia, puede marcar un punto de inflexión en la temporada.

Temas JapónFranco ColapintoSuzuka
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