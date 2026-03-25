Cinco claves para analizar el GP de Japón de Fórmula 1

La Fórmula 1 afronta este fin de semana la tercera fecha de la temporada 2026 en el circuito de Suzuka, un trazado que históricamente funciona como un termómetro real del rendimiento de los equipos. Tras el dominio inicial de Mercedes en Australia y China, la cita en Japón se presenta como una instancia clave para empezar a confirmar tendencias, en un contexto donde surgen cinco aspectos centrales que pueden marcar el desarrollo del fin de semana.