Cinco claves para analizar el GP de Japón de Fórmula 1

La Fórmula 1 afronta este fin de semana la tercera fecha de la temporada 2026 en el circuito de Suzuka, un trazado que históricamente funciona como un termómetro real del rendimiento de los equipos. Tras el dominio inicial de Mercedes en Australia y China, la cita en Japón se presenta como una instancia clave para empezar a confirmar tendencias, en un contexto donde surgen cinco aspectos centrales que pueden marcar el desarrollo del fin de semana.
La interna de Mercedes, bajo análisis
El inicio de temporada de Mercedes fue contundente, con dos dobletes que lo posicionaron como el equipo a vencer en este nuevo ciclo reglamentario. La escudería logró imponer condiciones tanto en clasificación como en ritmo de carrera, mostrando un paquete técnico equilibrado.
Sin embargo, ese dominio también abrió un foco de atención interno. La convivencia entre la experiencia de George Russell y la juventud de Kimi Antonelli plantea un escenario competitivo entre sus dos pilotos, con rendimientos que, por momentos, han sido muy parejos.
Unique race suits. Unique helmets. Unique collaboration.— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 25, 2026
Presenting our look for Suzuka, with Y-3 ð®âð¨ pic.twitter.com/HcIrdxm2Nb
Ferrari, obligado a dar el salto
Ferrari ha demostrado contar con herramientas para competir, especialmente en tramos puntuales de carrera donde logró incomodar a Mercedes. Sin embargo, no ha podido consolidar ese rendimiento en resultados concretos.
Las primeras fechas dejaron en evidencia dificultades para capitalizar oportunidades, ya sea por decisiones estratégicas o por falta de consistencia en momentos clave de la carrera.
El circuito de Suzuka podría favorecer las características del monoplaza italiano, especialmente en sectores de alta velocidad. Aun así, el desafío principal será mantener ese rendimiento durante toda la competencia y no ceder terreno frente a un rival que ha mostrado mayor solidez.
Taking this energy into Japan ðªð¥ pic.twitter.com/CN62OBPEwg— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) March 25, 2026
McLaren y la urgencia de sumar
El inicio del campeonato dejó a McLaren en una posición incómoda: si bien se ubica tercero en el campeonato, su cosecha de puntos es considerablemente baja. Suma apenas 18 unidades, muy lejos de Ferrari, que le saca 49, y de Mercedes, líder con una ventaja de 80.
En Suzuka, la prioridad será completar una carrera sin inconvenientes y comenzar a construir resultados. La exigencia del circuito no deja margen para errores, lo que convierte esta fecha en una prueba importante para evaluar su capacidad de recuperación.
What song would you put over these Tokyo postcards ð¶#McLarenF1 | #JapaneseGPð¯ðµ pic.twitter.com/1aGavRw0O9— McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) March 25, 2026
Red Bull y un presente incierto
Red Bull atraviesa un momento de incertidumbre tras un rendimiento por debajo de lo esperado en la última fecha. El equipo mostró dificultades tanto en el comportamiento del monoplaza como en aspectos operativos que impactan directamente en pista.
Uno de los problemas más notorios ha sido el rendimiento en las largadas, afectado por las nuevas exigencias técnicas vinculadas al funcionamiento del motor y la gestión de energía.
La adaptación a este nuevo reglamento será clave para su recuperación. Suzuka, por sus características técnicas, puede exponer nuevamente estas debilidades si no logran resolverlas a tiempo.
Colapinto, ante la chance de consolidarse
El argentino Franco Colapinto llega a Japón tras haber sumado su primer punto para Alpine en la carrera anterior, en una actuación que mostró una evolución respecto a su debut en la temporada.
Su rendimiento en China evidenció capacidad para adaptarse a situaciones adversas y sostener un ritmo competitivo dentro de un contexto exigente.
El desafío en Suzuka será consolidar ese progreso. Se trata de un circuito técnico, donde la precisión y la regularidad son fundamentales, lo que representa una oportunidad para confirmar su crecimiento dentro de la Fórmula 1.
When you remember you scored your first points for Alpine last week âï¸ pic.twitter.com/5DgIsspP3H— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 22, 2026
Con varios frentes abiertos y un campeonato que recién comienza a tomar forma, el Gran Premio de Japón se presenta como una instancia clave para empezar a ordenar el panorama. Suzuka, por su exigencia, puede marcar un punto de inflexión en la temporada.