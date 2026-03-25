“Al principio no entendían”: Juárez contó cómo vivió su familia el gol agónico con San Martín

Ese costado más sensible también se multiplicó puertas adentro de su familia. El gol, por lo inesperado del desenlace y por cómo se dio la transmisión, tardó unos minutos más en ser comprendido del otro lado. Juárez contó que al principio en su casa reinó la confusión. “Están muy felices. Al principio no entendían si era verdad o no, ya que no se vio en la transmisión del partido”, reveló. Pero una vez que la noticia se confirmó, todo cambió. “Después se enteraron por las redes sociales de que yo había sido el autor del gol y, bueno, fue una felicidad absoluta”, expresó.