Independiente vende a una de sus figuras a Europa y cierra una operación millonaria

De una historia marcada al salto a Europa

El defensor tuvo un camino particular en su carrera, con pasos por Lanús, Platense y el fútbol brasileño, donde atravesó un episodio complicado vinculado a apuestas ilegales que derivó en una suspensión. Tras ese proceso, logró relanzar su carrera en el fútbol argentino y hoy tendrá su oportunidad en Europa, consolidando un crecimiento que lo posicionó como uno de los zagueros más destacados del medio local.