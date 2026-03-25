Secciones
DeportesFútbol

Independiente vende a una de sus figuras a Europa y cierra una operación millonaria

Kevin Lomónaco fue transferido al Betis por 10 millones de euros y se sumará a mitad de año al conjunto español.

Independiente vende a una de sus figuras a Europa y cierra una operación millonaria
Hace 22 Min

El mercado de pases dejó un movimiento fuerte para el fútbol argentino. Independiente concretó la venta de una de sus principales figuras y cerró una operación millonaria que tendrá impacto inmediato en sus finanzas.

El protagonista es Kevin Lomónaco, quien continuará su carrera en el Betis de España. El defensor seguirá en el club de Avellaneda hasta mitad de año y luego se incorporará al equipo europeo para la próxima temporada.

La transferencia se cerró en 10 millones de euros, a pagar en cuotas, y se convirtió en una de las ventas más importantes del Rojo en los últimos años.

En su nuevo destino, Lomónaco compartirá plantel con otros argentinos como Valentín Gómez, Giovani Lo Celso y Ezequiel “Chimy” Ávila, en un equipo que busca consolidarse en el fútbol español.

De una historia marcada al salto a Europa

El defensor tuvo un camino particular en su carrera, con pasos por Lanús, Platense y el fútbol brasileño, donde atravesó un episodio complicado vinculado a apuestas ilegales que derivó en una suspensión. Tras ese proceso, logró relanzar su carrera en el fútbol argentino y hoy tendrá su oportunidad en Europa, consolidando un crecimiento que lo posicionó como uno de los zagueros más destacados del medio local.

Temas Club Atlético IndependienteLiga de EspañaKevin LomónacoTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa
1

Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa

Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe
2

Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe

¿Estamos mal pero vamos bien?
3

¿Estamos mal pero vamos bien?

A 50 años del último golpe de Estado: fue masivo el reclamo en Plaza de Mayo
4

A 50 años del último golpe de Estado: fue masivo el reclamo en Plaza de Mayo

Proponen un plan para hacer una avenida a metros del Camino del Perú
5

Proponen un plan para hacer una avenida a metros del Camino del Perú

Agostina Paéz podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?
6

Agostina Paéz podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?

Más Noticias
Anulan una condena a perpetua por femicidio en Tucumán

Anulan una condena a perpetua por femicidio en Tucumán

La historia de María y una casa en La Madrid que dejó de ser refugio

La historia de María y una casa en La Madrid que dejó de ser refugio

Agenda de TV: dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Sportivo Barracas por la Copa Argentina

Agenda de TV: dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Sportivo Barracas por la Copa Argentina

Agostina Paéz podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?

Agostina Paéz podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?

Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe

Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe

A 50 años del último golpe de Estado: fue masivo el reclamo en Plaza de Mayo

A 50 años del último golpe de Estado: fue masivo el reclamo en Plaza de Mayo

¿Estamos mal pero vamos bien?

¿Estamos mal pero vamos bien?

Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa

Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa

Comentarios