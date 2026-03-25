Independiente vende a una de sus figuras a Europa y cierra una operación millonaria

El mercado de pases dejó un movimiento fuerte para el fútbol argentino. Independiente concretó la venta de una de sus principales figuras y cerró una operación millonaria que tendrá impacto inmediato en sus finanzas.
El protagonista es Kevin Lomónaco, quien continuará su carrera en el Betis de España. El defensor seguirá en el club de Avellaneda hasta mitad de año y luego se incorporará al equipo europeo para la próxima temporada.
La transferencia se cerró en 10 millones de euros, a pagar en cuotas, y se convirtió en una de las ventas más importantes del Rojo en los últimos años.
En su nuevo destino, Lomónaco compartirá plantel con otros argentinos como Valentín Gómez, Giovani Lo Celso y Ezequiel “Chimy” Ávila, en un equipo que busca consolidarse en el fútbol español.
De una historia marcada al salto a Europa
El defensor tuvo un camino particular en su carrera, con pasos por Lanús, Platense y el fútbol brasileño, donde atravesó un episodio complicado vinculado a apuestas ilegales que derivó en una suspensión. Tras ese proceso, logró relanzar su carrera en el fútbol argentino y hoy tendrá su oportunidad en Europa, consolidando un crecimiento que lo posicionó como uno de los zagueros más destacados del medio local.