Ciclismo: Julián Mena brilló en San Juan y se subió al podio

El tucumano Julián Mena estuvo a un paso de la victoria en una exigente competencia interprovincial de ciclismo disputada en San Juan, donde finalizó en el tercer puesto de la “Clásica Homenaje a Ignacio Tello”, corrida en el tradicional circuito del Autódromo El Zonda.
En una prueba de alto nivel que reunió a más de un centenar de ciclistas, Mena volvió a demostrar su crecimiento competitivo y su capacidad para medirse ante algunos de los mejores exponentes del país. La carrera, que se extendió por casi dos horas, tuvo un desarrollo intenso desde el inicio, con múltiples intentos de fuga y un ritmo sostenido que exigió al máximo a todos los participantes.
El triunfo quedó en manos de Braian Videla, mientras que Nicolás Arnau se ubicó en la segunda posición. Mena, por su parte, completó el podio tras una destacada actuación que lo tuvo como protagonista en varios pasajes de la competencia.
“Fue una carrera muy linda y emotiva. El nivel fue impresionante”, señaló el ciclista de 26 años, que representa al “Jardín de la República”. Sus sensaciones fueron positivas desde el comienzo, en un pelotón numeroso y competitivo que agrupó a corredores de las categorías Libre y Máster B.
Lejos de especular, el tucumano buscó ser protagonista desde los primeros giros. “Intenté buscar el corte de entrada y estuve en varias fugas, pero no se pudieron consolidar”, explicó. Esa actitud ofensiva le permitió mantenerse siempre en la conversación y llegar bien posicionado al tramo decisivo.
La definición no estuvo exenta de dramatismo. A falta de una vuelta y media, Videla lanzó un ataque que resultó determinante. Aunque el pelotón intentó neutralizarlo en el sprint final, no logró darle alcance. Mena, en tanto, se jugó sus cartas en los metros finales. “Levanté el sprint en la última curva, faltando unos 250 metros. Cuando llegaba a la línea, Arnau me tapó el segundo puesto”, relató, con la sinceridad de quien analiza cada detalle.
Más allá del resultado, el balance fue altamente positivo. “Es una gran alegría poder competir en San Juan, donde se respira ciclismo en cada rincón. Es algo único”, destacó Mena, que ya piensa en los próximos desafíos de la temporada con renovadas expectativas.
Su podio en tierras sanjuaninas no sólo confirma su presente, sino que también lo posiciona como uno de los nombres a seguir dentro del ciclismo del norte argentino.