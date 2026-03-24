Ciclismo: Julián Mena brilló en San Juan y se subió al podio

En una prueba de alto nivel que reunió a más de un centenar de ciclistas, Mena volvió a demostrar su crecimiento competitivo y su capacidad para medirse ante algunos de los mejores exponentes del país. La carrera, que se extendió por casi dos horas, tuvo un desarrollo intenso desde el inicio, con múltiples intentos de fuga y un ritmo sostenido que exigió al máximo a todos los participantes.