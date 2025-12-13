Secciones
Alerta sanitaria: detectan listeria en un queso de una marca muy reconocida y suspenden su producción

La Anmat y el Senasa dispusieron el retiro del mercado de un lote de Cremón doble crema de La Serenísima tras detectar una bacteria durante controles oficiales.

Hace 2 Hs

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), junto con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), dispuso la suspensión de la producción y el retiro del mercado de un lote de queso de una marca ampliamente reconocida, tras detectar la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes.

La advertencia sanitaria alcanza al queso Cremón doble crema de La Serenísima, en su presentación de 500 gramos, correspondiente al lote 2703, elaborado el 3 de julio de 2025 y con fecha de vencimiento el 11 de septiembre de 2025. El producto fue fabricado en un establecimiento ubicado en la localidad bonaerense de Trenque Lauquen.

El hallazgo se produjo en el marco de controles oficiales de rutina realizados por los organismos sanitarios, lo que motivó la suspensión inmediata de la producción, además del retiro del mercado y la destrucción de las unidades correspondientes al lote afectado, como medida preventiva para resguardar la salud de la población.

Desde la ANMAT aclararon que el producto ya se encuentra fuera de su período de aptitud para el consumo. No obstante, advirtieron sobre un riesgo residual en aquellos casos en los que el queso haya sido conservado más allá de su fecha de vencimiento mediante congelación, una práctica habitual en algunos hogares.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias recomendaron no consumir el producto bajo ningún concepto y extremar las precauciones, especialmente entre los grupos de mayor riesgo, como personas inmunosuprimidas, adultos mayores y mujeres embarazadas, para quienes la infección puede derivar en cuadros de mayor gravedad.

Qué es la Listeria monocytogenes

La Listeria monocytogenes es una bacteria que puede provocar listeriosis, una enfermedad transmitida por el consumo de alimentos contaminados. En la mayoría de los casos, la infección se manifiesta con síntomas leves como fiebre, malestar general, náuseas, vómitos o diarrea. Sin embargo, en personas vulnerables puede generar complicaciones severas, incluyendo infecciones invasivas y riesgos durante el embarazo.

