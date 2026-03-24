Con el regreso de Muslera, Uruguay dio su lista para los amistosos frente a Inglaterra y Argelia
Marcelo Bielsa dio a conocer los convocados para los duelos de esta semana y hubo sorpresas. Mientras el arquero de Estudiantes concreta un regreso inesperado tras años de ausencia, la baja de Nahitán Nández da señales sobre el recambio "charrúa" a pocos meses de la Copa del Mundo.
Marcelo Bielsa volvió a hacerle honor a su apodo. En la antesala de una ventana internacional de altísima exigencia, el entrenador rosarino presentó una nómina que combina la jerarquía de los referentes de la "Celeste" con un par de decisiones que generaron ruido inmediato en el fútbol argentino. La gran noticia es el retorno de Fernando Muslera, el experimentado arquero de Estudiantes de La Plata, quien vuelve a su selección tras haber quedado fuera de radar desde el Mundial de Catar 2022. Su gran presente en el "Pincha", coronado con el título local a fines del año pasado, convenció al "Loco" de que la experiencia bajo los tres palos sigue siendo un activo invaluable para un plantel que se prepara para el roce del primer nivel mundial.
Junto a Muslera, el otro representante del fútbol argentino es Matías Viña.
Sin embargo, la sorpresa por los regresos se vio empañada por una ausencia que nadie vio venir: la de Nahitán Nández. El ex Boca, actualmente con rodaje permanente en el Al-Qadsiah de Arabia Saudita y pieza recurrente en las últimas citaciones de este ciclo, quedó fuera de la convocatoria sin un parte médico oficial que lo justifique, lo que alimenta las especulaciones sobre una decisión puramente táctica del seleccionador.
Más allá de estos movimientos puntuales, el núcleo duro de la Celeste se mantiene intacto y con todas sus figuras a disposición. Bielsa volverá a contar con la columna vertebral que ilusiona a todo un país, liderada por nombres de la talla de Federico Valverde, Ronald Araújo y Darwin Núñez, acompañados por el talento creativo de Nicolás De La Cruz y Giorgian De Arrascaeta. Esta base será la encargada de afrontar dos compromisos que servirán como termómetro real: el primero será este viernes ante la siempre candidata Inglaterra, mientras que el cierre de la gira será el martes 31 frente a Argelia.