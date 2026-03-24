Con el regreso de Muslera, Uruguay dio su lista para los amistosos frente a Inglaterra y Argelia

Marcelo Bielsa volvió a hacerle honor a su apodo. En la antesala de una ventana internacional de altísima exigencia, el entrenador rosarino presentó una nómina que combina la jerarquía de los referentes de la "Celeste" con un par de decisiones que generaron ruido inmediato en el fútbol argentino. La gran noticia es el retorno de Fernando Muslera, el experimentado arquero de Estudiantes de La Plata, quien vuelve a su selección tras haber quedado fuera de radar desde el Mundial de Catar 2022. Su gran presente en el "Pincha", coronado con el título local a fines del año pasado, convenció al "Loco" de que la experiencia bajo los tres palos sigue siendo un activo invaluable para un plantel que se prepara para el roce del primer nivel mundial.