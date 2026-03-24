Baja sensible para Brasil: Gabriel Magalhães se lesionó y Ancelotti rearma la defensa para enfrentar a Francia
El seleccionado brasileño sufrió un duro revés en la previa de sus amistosos en territorio estadounidense. La ausencia del defensor del Arsenal inglés, obliga al entrenador italiano a gestionar una última línea diezmada justo antes de definir la lista definitiva para el Mundial 2026.
La planificación de Carlo Ancelotti para la gira de marzo ha sufrido un contratiempo inesperado que debilita el corazón de su defensa. La Selección de Brasil confirmó que Gabriel Magalhães no podrá formar parte de la delegación que enfrentará a los finalistas del último Mundial en Qatar debido a una lesión en su rodilla derecha. El zaguero de 28 años sufrió este percance físico durante la reciente derrota del Arsenal en la final de la Carabao Cup ante el Manchester City, un golpe que no solo le costó un título en Inglaterra, sino también la posibilidad de reafirmarse como titular indiscutido en el "Scratch" a pocos meses de la cita máxima.
Lo más llamativo de la situación es la respuesta táctica de Ancelotti ante esta ausencia de peso. A pesar de perder a uno de sus centrales con mejor presente en Europa, el técnico italiano tomó la determinación de no convocar a un reemplazo de emergencia, decidiendo afrontar los compromisos en Boston y Orlando con los cuatro centrales que le quedan en nómina: Marquinhos, Bremer, Léo Pereira e Ibáñez. Esta apuesta por un grupo cerrado sugiere que "Carletto" ya tiene muy avanzada la base de su defensa mundialista y prefiere trabajar con los hombres de confianza antes que realizar pruebas de último momento.
La baja de Magalhães no es un hecho aislado, sino que se suma a una enfermería brasileña que viene dándole dolores de cabeza al cuerpo técnico en esta ventana FIFA. Previamente, la "Canarinha" ya había perdido por problemas físicos al arquero Alisson y al lateral Alex Sandro, aunque en esos casos Ancelotti sí optó por citar a los juveniles Hugo Souza y Kaiki para cubrir las vacantes. Con estas tres ausencias titulares, Brasil deberá demostrar su profundidad de plantel este jueves ante Francia en Boston, en lo que será el primer gran examen de fuego de la temporada, para luego cerrar la gira el martes siguiente frente a Croacia en la ciudad de Orlando.
El camino hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ya tiene sus postas finales definidas para el conjunto sudamericano. Tras esta escala por el norte, el "Scratch" regresará a su país para despedirse de su gente el 31 de mayo ante Panamá en el mítico Maracaná, un encuentro que servirá de homenaje antes de la partida definitiva. Finalmente, la preparación concluirá el 6 de junio frente a Egipto en Cleveland, una elección estratégica de sede para terminar de adaptar el físico de los jugadores a los campos de juego y el clima norteamericano antes del debut oficial en la Copa del Mundo.