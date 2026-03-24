Baja sensible para Brasil: Gabriel Magalhães se lesionó y Ancelotti rearma la defensa para enfrentar a Francia

La planificación de Carlo Ancelotti para la gira de marzo ha sufrido un contratiempo inesperado que debilita el corazón de su defensa. La Selección de Brasil confirmó que Gabriel Magalhães no podrá formar parte de la delegación que enfrentará a los finalistas del último Mundial en Qatar debido a una lesión en su rodilla derecha. El zaguero de 28 años sufrió este percance físico durante la reciente derrota del Arsenal en la final de la Carabao Cup ante el Manchester City, un golpe que no solo le costó un título en Inglaterra, sino también la posibilidad de reafirmarse como titular indiscutido en el "Scratch" a pocos meses de la cita máxima.