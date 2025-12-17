“Belén” pisa firme rumbo al Oscar: la película pasó un difícil filtro

Nominada

“Belén” se transformó en una firme candidata a los Oscar a mejor producción internacional a partir de su emotiva historia basada en un hecho real de marzo de 2014. El filme cuenta el caso de una joven tucumana que fue acusada de haber abortado, cuando ella no sabía siquiera que estaba embarazada y el proceso fue espontáneo. Condenada inicialmente a ocho años de prisión, la labor de su abogada Soledad Deza y la lucha en las calles y en tribunales del movimiento feminista de todo el país lograron que se revierta el fallo y se la absuelva. El guión es una adaptación de la novela “Somos Belén”, escrita por Ana Correa en 2019 y está dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, con un elenco en el que figuran Camila Plaate (foto), Laura Paredes, Julieta Cardinali, Sergio Prina, Luis Machín, César Troncoso, Liliana Juárez y Ruth Plaate, entre otros. Apenas se supo que la película -que ya ha recibido premios internacionales- había pasado ayer el filtro y quedado entre las 15 mejores producciones internacionales del año (ver aparte), Fonzi publicó en su cuenta de Instagram: “entramos a la lista corta de los @theacademy Oscarcitos!!!!! Qué emoción!!!!”. En respuesta, Correa escribió “Vamooooooooo! Viva el cine, viva el arte, vivan las historias del movimiento de mujeres. Aguante ser valiente todo!”. El siguiente paso en la carrera hacia la estatuilla dorada será el jueves 22 de enero de 2026, cuando se anuncien los cinco finalistas entre los cuales se definirá el galardón en la ceremonia del domingo 15 de marzo.