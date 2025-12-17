“Belén” pisa firme rumbo al Oscar: la película pasó un difícil filtro

“El agente secreto”: Brasil sigue mirando su pasado
Este año, Brasil se llevó su primer Oscar a mejor película internacional por “Aún estoy aquí”, una historia verídica del secuestro y desaparición de un activista político en la dictadura militar. Ahora está entre las 15 mejores producciones “El agente secreto”, que dirige Kléber Mendonça Filho y protagoniza Wagner Moura y que narra la historia de un profesor involucrado en una red de espionaje de un grupo insurgente mientras escapa de unos sicarios del Gobierno y busca a su pequeño hijo en Recife. Junto a “Belén”, son las dos representantes de América Latina que siguen en carrera, con la particularidad de que el filme brasileño está mencionado también en mejor casting.
“Fue sólo un accidente”: candidato francés, episodio iraní
Jafar Panahi es un cineasta crítico con la conducción política iraní, en especial con los ayatollah, por lo que fue encarcelado en varias ocasiones y no tiene autorizado filmar en su país. Así, “Fue sólo un accidente” fue rodada en secreto con fondos franceses, por lo que representa a ese país en los Oscar, aunque no esté hablada en francés. La trama comienza cuando los ocupantes de un auto descompuesto piden ayuda a una persona en un paraje. El conductor lo identifica como quien lo torturó cuando estuvo detenido en la cárcel por un planteo económico y decide vengarse; pero luego duda acerca de si está en lo cierto o se equivoca de persona y busca quien confirme su identidad. Una característica de este filme es su humor.
“El sonido de la caída”: cuatro mujeres en una granja alemana
Una granja en la campiña alemana de Altmark, en el norte del territorio, esconde secretos generacionales en un relato que va desde principios del XX hasta la actualidad. Cuatro mujeres jóvenes, separadas por décadas pero unidas por el trauma, descubren la verdad oculta tras sus desgastados muros, es la sinopsis de “El sonido de la caída”, el filme dirigido por Mascha Schilinski y postulante germano a los Oscar. El relato pasa por diferentes épocas, y sus vidas se conectan a través del tiempo, el amor y la pérdida, con un estilo visual que difumina pasado y presente y que ha sido elogiada por su belleza y enfoque estético.
“Confinados”: ilusiones rotas por la pandemia
La bandera de la India es defendida por “Confinados”, una producción dirigida y escrita por Neeraj Ghaywan. Dos amigos desde la infancia de un pequeño pueblo aspiran a lograr trabajo en la policía en busca de la dignidad que durante tanto tiempo se les ha negado por sus castas de origen. A medida que se acercan a su sueño, la creciente desesperación amenaza el vínculo que los mantiene unidos y, al mismo tiempo, marginado en ciertos sectores hasta que llega la pandemia de covid y la crisis se agudiza, sin una salida a corto plazo.
“Pastel del presidente”: un decreto de Saddam Hussein
En tiempos en que Saddam Hussein aún conducía los destinos de Irak, la comunidad internacional le impuso sanciones y castigos que afectaron su comercio global y generaron escasez de alimentos y de recursos. “El pastel del Presidente”, dirigida por Hasan Hadi, sigue a una joven alumna que debe conseguir los insumos que le permitan a su escuela hornear un postre de cumpleaños de Hussein, ordenado por decreto. Su registro permite mostrar las penurias de una sociedad en tiempos de represión y supervivencia.
“Kokuho”: tradición y arte en Japón
En el auge económico japonés de posguerra, Kikuo Tachibana, nacido en el seno de una familia yakuza (la mafia nipona), es adoptado por un actor de kabuki y, pese a las dificultades, se convierte en un talentoso artista. “Kakuho” es la candidata de Japón, con la dirección de Sang-il Lee y con una estética cuidada que le valió ayer ser prenominada además al Oscar a mejor maquillaje y peinado.
“Valor sentimental”: un drama noruego
Las hermanas Nora y Agnes se reencuentran con su distanciado padre, Gustav, un antiguo director de teatro y de cine de renombre que le ofrece a Nora un papel en lo que espera sea su película de regreso. Ella lo rechaza, y pronto descubre que le ha dado el papel a una joven y entusiasta estrella de Hollywood. Ahora, entre las dos deben sortear un complicado dilema dentro de su dinámica familiar. Drama dirigido por Joachim Trier, la candidata noruega fue postulada ayer también en fotografía y en casting ya que su elenco es el que tiene las figuras más conocidas, con Renate Reinsve, Stellan Skarsgård y Elle Fanning.
“No hay otra opción”: Corea del Sur siempre está presente
Dos décadas después de su estreno, Park Chan-wook hace en “No hay otra opción” la remake adaptada del filme de Costa-Gavras “La corporación”, donde un hombre quiere recuperar su trabajo perdido matando a sus competidores para el cargo. Ese recorrido de violencia y crimen está atravesado por humor negro en la candidata de Corea del Sur para el premio de Hollywood.
“Sirât”: una road movie español en Marruecos
“Sirât”, de Oliver Laxe, representa a España. pero transcurre en Marruecos. Hasta allí llega el protagonista, un padre desesperado porque hace meses que no sabe nada de su joven hija, quien fue hasta el desierto del Sahara para participar de un festival de música. Lo acompaña en su búsqueda su hijo menor, que toma contacto con organizadores de especiales y exclusivas raves, que los van sumergiendo en zonas cada vez más hostiles e inhóspitas, en un viaje sin destino claro y con peligros rondando. Está nominada también en mejor casting, fotografía, banda sonora original y sonido.
“Late shift”: turno de noche en un hospital suizo
Floria es una enfermera dedicada que trabaja incansablemente de noche en una sala de hospital con escasez de personal. Un día, su turno se convierte en una tensa y urgente carrera contrarreloj en esta película nominada por Suiza, dirigida por Petra Biondina Volpe, cuyo relato coquetea con el registro documental y la tensión constante de la emergencia sanitaria.
“La chica zurda”: tres mujeres frente al destino
Desde Taiwán se impulsa “La chica zurda”, dirigida por Shih-Ching Tsou, cuya cámara recorre los mercados brillantes de Taipei mientras una madre y sus dos hijas, una adolescente y una niña apenas cinco años tratan de abrirse camino solas y sin ayuda al montar un negocio de comidas que no pueden sostener, mientras llega un embarazo no deseado y hay crecientes conflictos familiares.
“Todo lo que queda de tí”: el drama en Oriente Medio
La realización jordana “Todo lo que queda de tí” es una de las tres películas (de las 15 elegidas) que aborda el drama del pueblo palestino en Oriente Medio. Dirigida por la norteamericana Cherien Dabis, el guión se inicia en 1988, en una de las intifadas, en la que los soldados israelíes fueron enfrentados con piedras, y se sigue a dos hermanos adolescentes, uno de los cuales es ultimado a tiros. En saltos en el tiempo, la película se retrotrae al nacimiento del Estado de Israel y a distintos momentos del conflicto armado en la zona.
“Palestina 36”: la reivindicación de una identidad
“Palestina 36” es la recreación que hace la directora Annemarie Jacir de la Revuelta Árabe armada contra el Mandato Británico en ese territorio entre 1936 y 1939, que fue el origen del conflicto en la región, que aún sigue causando muertes. Elegida por Palestina para competir en los Oscar, sigue a varios personajes que representan diferentes perspectivas y clases sociales, unidos por la lucha por su tierra, ofreciendo una visión profunda de la identidad y la resistencia.
“La voz de Hind Rajab”: un crimen en la Franja de Gaza
“La voz de Hind Rajab” es una de las grandes candidatas al Oscar a mejor película internacional, y la tercera de una selección marcada por el conflicto palestino. Kaouther Ben Hania dirige esta tragedia que gira alrededor de un hecho real: la llamada telefónica de una niña de cinco años a la Media Luna Roja para que la rescaten del auto acribillado por el Ejército israelí en la Franja de Gaza. La ayuda no llegó a tiempo y ella murió. Filmada en Túnez, fue nominada por ese país.
Nominada
“Belén” se transformó en una firme candidata a los Oscar a mejor producción internacional a partir de su emotiva historia basada en un hecho real de marzo de 2014. El filme cuenta el caso de una joven tucumana que fue acusada de haber abortado, cuando ella no sabía siquiera que estaba embarazada y el proceso fue espontáneo. Condenada inicialmente a ocho años de prisión, la labor de su abogada Soledad Deza y la lucha en las calles y en tribunales del movimiento feminista de todo el país lograron que se revierta el fallo y se la absuelva. El guión es una adaptación de la novela “Somos Belén”, escrita por Ana Correa en 2019 y está dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, con un elenco en el que figuran Camila Plaate (foto), Laura Paredes, Julieta Cardinali, Sergio Prina, Luis Machín, César Troncoso, Liliana Juárez y Ruth Plaate, entre otros. Apenas se supo que la película -que ya ha recibido premios internacionales- había pasado ayer el filtro y quedado entre las 15 mejores producciones internacionales del año (ver aparte), Fonzi publicó en su cuenta de Instagram: “entramos a la lista corta de los @theacademy Oscarcitos!!!!! Qué emoción!!!!”. En respuesta, Correa escribió “Vamooooooooo! Viva el cine, viva el arte, vivan las historias del movimiento de mujeres. Aguante ser valiente todo!”. El siguiente paso en la carrera hacia la estatuilla dorada será el jueves 22 de enero de 2026, cuando se anuncien los cinco finalistas entre los cuales se definirá el galardón en la ceremonia del domingo 15 de marzo.
Los postulados a mejor casting, un nuevo rubro
En los Oscar 2026 debutará una nueva categoría: mejor casting creada para distinguir a la tarea de quienes son los encargados de elegir los elencos de las películas para que las interpretaciones sean equilibradas y artísticamente parejas.
Ayer se anunció la lista corta de las 10 películas nominadas a este premio, con la característica distintiva que tres de ellas figuran como mejor producción internacional: la brasileña “El agente secreto”; la noruega “Valor sentimental” y la española “Sirât”. Las otras permiten augurar cuáles serán los filmes que más candidaturas pueden reunir cuando se anuncien los finalistas, el 22 de enero.
En esa nómina aparecen “Pecadores” (con múltiples candidaturas por aparte en efectos visuales, canción en efectos visuales, canción original por dos composiciones, fotografía, sonido, maquillaje y peluquería y banda sonora original original por dos composiciones, fotografía, sonido, maquillaje y peluquería y banda sonora original); “Frankenstein” (tiene otras cinco postulaciones, en efectos visuales, fotografía, maquillaje y peluquería, banda sonora original y sonido); “Hamnet” (además está nombrada en fotografía y banda sonora original); “Marty Supreme” (la gran sorpresa, nominada también en fotografía, maquillaje y peluquería y banda sonora original); “Una batalla tras otra” (postulada también en fotografía, maquillaje y peluquería, banda sonora original y sonido); “La hora de la desaparición” y “Wicked: Por siempre”, que más allá del mejor elenco aspira a las estatuillas de canción original (en dos temas distintos), fotografía, sonido, efectos visuales, maquillaje y peluquería y banda sonora original.
Las candidatas en distintas categorías
Hoy es el preestreno en Tucumán de “Avatar; Fuego y cenizas”, y su lanzamiento coincide con cuatro nominaciones en rubros técnicos y artísticos para la próxima entrega de los Oscar: banda sonora original, canción original, sonido y efectos visuales. En las salas locales está en cartel aún otra película que figura para los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos: “Bugonia”, de Yorgos Lanthimos, que aparece en las listas cortas de las categorías de fotografía y banda sonora original.
“Muere mi amor”, la película de drama psicológico y comedia negra dirigida por Lynne Ramsay y Jennifer Lawrence y Robert Pattinson, basada en la novela “Mátate, amor” de la argentina Ariana Harwicz, figura como candidata en las listas cortas de mejor fotografía junto a, entre otras (ver “Los postulados...”), “Balada de un pequeño jugador”, “F1”, “Nouvelle Vague” y “Sonido de tren que cae”; al tiempo que en mejor maquillaje y peinada están “Los caballeros del alto”, “Nuremberg”, “La máquina destrozadora y “La hermanastra fea”, entre las 10 seleccionadas
Un rubro que crece constantemente en la audiencia es el documental. En largometrajes se eligieron en la shortlist a “La solución de Alabama”, “Apocalipsis en el trópico”, “¡Coexistencia, qué va!”, “Ven a verme con buenos ojos”, “Encubrimiento”. “Cortando rocas”, “Cuentos populares”, “Manteniendo a Liat”, “El Sr. Don Nadie contra Putin”, “Disipador de amantes”, “Mis amigos indeseables: Parte 1 - Último aire en Moscú”, “El vecino perfecto”, “Semillas”, “A 2.000 metros de Andriivka” y “Yanuni”.