Tango en pantalla: estrenan “Confesiones de la Mocha”

Hoy, a las 20.30 y en los Cines del Solar de Yerba Buena (avenida Aconquija 1.336), María José Soldati (foto) estrenará “Confesiones de la Mocha”, que define como “una pieza cinematográfica que resume mi nueva propuesta artística, en una noche de arte, cine y encuentro para sentir, para compartir y para dejarnos atravesar por lo que pasa en escena”.
La idea es pasar la intensidad con que la intérprete vive el tango a la pantalla, con una adaptación propia del lenguaje del cine con música y performance, en un cortometraje de 20 minutos del que es la protagonista (también se proyectarán escenas del proceso fílmico) y con el propósito de reflejar “la memoria viva del arrabal, del deseo, de la herida y la dignidad” del cual se siente parte.
Con dirección y guión de Oscar Zamora, en el elenco figuran Belén Mercado, Andrea Moreno Prado, Luz Moyano, Iván Puma Flores, Ricardo Chanfaina Di Clemente y Víctor Juárez, entre otros.