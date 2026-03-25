Tango en pantalla: estrenan “Confesiones de la Mocha”

La idea es pasar la intensidad con que la intérprete vive el tango a la pantalla, con una adaptación propia del lenguaje del cine con música y performance, en un cortometraje de 20 minutos del que es la protagonista (también se proyectarán escenas del proceso fílmico) y con el propósito de reflejar “la memoria viva del arrabal, del deseo, de la herida y la dignidad” del cual se siente parte.