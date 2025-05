La Mocha Soldati le pone voz y cuerpo de mujer al 2x4

La cantante aclara que no es una reposición del espectáculo homónimo del año pasado, sino que tiene muchas novedades, incluyendo la puesta y el soporte visual. “La expectativa de todo artista es que su trabajo guste, de que a alguien le interese volver a verlo. Apunto a que el público se sienta movido, se conecte con lo que estamos haciendo, se emocione y no solo lo disfrute, para que se lleve algo más allá del mero espectáculo. También me gusta que el tango llegue a diferentes generaciones, porque tiene mucho por ofrecer a todas las personas, no importa la edad”, señala. No será lo único de tango en la noche: a las 21 en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez de Tafí Viejo (avenida Alem 753) la cantante Mariela Acotto presentará "Acottango milonga" junto con los bailarines de tango Laura Vergara y Raúl Condori y con Mariela Narchi y Quique Yance como invitados.