Ente Cultural: relatos en el Mes de la Memoria

La iniciativa del grupo del Ente Cultural de la Provincia, que dirige Alejandra Jiménez, busca recuperar la palabra como herramienta de memoria, generando instancias de encuentro y reflexión colectiva a partir de textos literarios vinculados a los derechos humanos, con lecturas breves en espacios públicos que incluyen la técnica de los susurradores y el tendedero literario.