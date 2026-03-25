Ente Cultural: relatos en el Mes de la Memoria

“Las historias no se callan - Memorias ambulantes” es la propuesta escénica que Tucucuentos Solidarios presentará hoy desde las 10 en el Museo Casa Padilla (25 de Mayo 36), con entrada libre y dentro de las intervenciones por el Mes de la Memoria.
La iniciativa del grupo del Ente Cultural de la Provincia, que dirige Alejandra Jiménez, busca recuperar la palabra como herramienta de memoria, generando instancias de encuentro y reflexión colectiva a partir de textos literarios vinculados a los derechos humanos, con lecturas breves en espacios públicos que incluyen la técnica de los susurradores y el tendedero literario.
En otra actividad gratuita del Ente, en el Punto Digital (San Martín 251) y desde las 19, se realizará la clínica “Grease Pencil: principios básicos de animación 2D”, a cargo del director de arte y artista visual Sebastián Cáceres. Se requiere inscripción previa, disponible en la página del Ente.