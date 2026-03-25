Secciones
EspectáculosGuía para salir

Ente Cultural: relatos en el Mes de la Memoria
Ente Cultural: relatos en el Mes de la Memoria
Hace 5 Hs

“Las historias no se callan - Memorias ambulantes” es la propuesta escénica que Tucucuentos Solidarios presentará hoy desde las 10 en el Museo Casa Padilla (25 de Mayo 36), con entrada libre y dentro de las intervenciones por el Mes de la Memoria

La iniciativa del grupo del Ente Cultural de la Provincia, que dirige Alejandra Jiménez, busca recuperar la palabra como herramienta de memoria, generando instancias de encuentro y reflexión colectiva a partir de textos literarios vinculados a los derechos humanos, con lecturas breves en espacios públicos que incluyen la técnica de los susurradores y el tendedero literario. 

En otra actividad gratuita del Ente, en el Punto Digital (San Martín 251) y desde las 19, se realizará la clínica “Grease Pencil: principios básicos de animación 2D”, a cargo del director de arte y artista visual Sebastián Cáceres. Se requiere inscripción previa, disponible en la página del Ente.


Temas TucumánEnte Culturalartes visualesDerechos Humanos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La serie española que sorprende en Netflix y ya prepara nueva temporada: ¿por qué todos hablan de este fenómeno?

La serie española que sorprende en Netflix y ya prepara nueva temporada: ¿por qué todos hablan de este fenómeno?

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Dónde estarán las ferias gastronómicas y de artesanos este fin de semana

Dónde estarán las ferias gastronómicas y de artesanos este fin de semana

Kid’s celebra su crecimiento, mientras espía de reojo el futuro

Kid’s celebra su crecimiento, mientras espía de reojo el futuro

Acrobacia, baile y canto: “Abre tus alas” es el desafío vital de Flavio Mendoza que promete conquistar a los tucumanos

Acrobacia, baile y canto: “Abre tus alas” es el desafío vital de Flavio Mendoza que promete conquistar a los tucumanos

Lo más popular
Actos y marchas en Tucumán para conmemorar los 50 años del golpe de Estado
1

Actos y marchas en Tucumán para conmemorar los 50 años del golpe de Estado

Poder, drogas y silencio: ¿qué hay detrás del crimen de Érika?
2

Poder, drogas y silencio: ¿qué hay detrás del crimen de Érika?

Del éxito en Expoagro a Tucumán y el NOA: Criolani Bauer trae soluciones de riego de última generación
3

Del éxito en Expoagro a Tucumán y el NOA: Criolani Bauer trae soluciones de riego de última generación

El cine tuvo en Rómulo Berruti a una filosa espada
4

El cine tuvo en Rómulo Berruti a una filosa espada

En defensa de las películas subtituladas
5

En defensa de las películas subtituladas

En el Ente Cultural se evidenció su crisis interna
6

En el Ente Cultural se evidenció su crisis interna

Más Noticias
Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe

Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe

A 50 años del último golpe de Estado: fue masivo el reclamo en Plaza de Mayo

A 50 años del último golpe de Estado: fue masivo el reclamo en Plaza de Mayo

Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa

Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa

Pueblos fantasma: Tucunuco, la ilusión del desierto que la dictadura deshizo

Pueblos fantasma: Tucunuco, la ilusión del desierto que la dictadura deshizo

Actos y marchas en Tucumán para conmemorar los 50 años del golpe de Estado

Actos y marchas en Tucumán para conmemorar los 50 años del golpe de Estado

Denuncia por violencia contra Kabuby Aráoz: “Podría ser una operación política de Sangenis o de Chahla”

Denuncia por violencia contra "Kabuby" Aráoz: “Podría ser una operación política de Sangenis o de Chahla”

En el Ente Cultural se evidenció su crisis interna

En el Ente Cultural se evidenció su crisis interna

Rubens Correa fue el último exponente de una época del teatro

Rubens Correa fue el último exponente de una época del teatro

Comentarios