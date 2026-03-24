La espera llega a su fin: Kappa tiene listas las camisetas que vestirá San Martín esta temporada

Dos alternativas

Pero no todo se reducirá al modelo titular. Los dos diseños alternativos también ya están definidos y, una vez más, apuntarán a reforzar una línea que el club viene desarrollando en los últimos años: que cada camiseta tenga un sentido, una referencia y un anclaje identitario. La primera alternativa será de color rojo y tendrá detalles vinculados al histórico barrio del Abasto, uno de los espacios más representativos de la vida social y sentimental de San Martín. A eso se sumará, en la zona de la nuca, una referencia a La Ciudadela, entendida no sólo como el estadio del club, sino también como un símbolo profundamente asociado a la memoria tucumana y al proceso de la Independencia.