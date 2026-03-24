La espera llega a su fin: Kappa tiene listas las camisetas que vestirá San Martín esta temporada

Con plantel renovado, nuevo cuerpo técnico y una temporada que volvió a empezar con cambios importantes, en San Martín hay un aspecto que se mantuvo intacto: la indumentaria. En medio de una reestructuración amplia dentro del fútbol profesional, Kappa, la marca italiana que regresó al club el año pasado, seguirá siendo la encargada de vestir al equipo. En ese sentido, como ocurre en cada arranque, la expectativa entre los hinchas ya empezó a crecer. La nueva “pilcha” siempre genera curiosidad, comentarios y comparaciones, y esta vez no es la excepción: en los próximos días comenzarán a conocerse más detalles de los modelos que utilizará el “Santo” durante lo que resta de la temporada.
La demora en la presentación oficial no estuvo relacionada con el diseño, sino con una cuestión comercial. Según pudo saber LA GACETA, los modelos ya fueron confeccionados y se encuentran en manos de la CD, que en estas semanas terminó de avanzar en la inclusión de las publicidades. Ese aspecto, habitual en este tipo de lanzamientos, fue el que terminó postergando una revelación que en principio se esperaba para antes. De todos modos, la idea estética ya está definida y sólo restan esos ajustes finales para que el club pueda mostrar en sociedad una indumentaria que volverá a poner el foco en la identidad.
En el caso de la camiseta titular, el concepto general seguirá vinculado a la tradición. Se respetaría la cantidad de franjas rojiblancas como manda el estatuto, uno de los sellos visuales más representativos del club, aunque habrá algunos cambios respecto del modelo utilizado este año.
Esta vez, las mangas serán una continuidad del diseño principal, lo que le dará una imagen más uniforme al conjunto, mientras que el cuello será en V, en una apuesta por un formato clásico y sobrio. La intención es sostener la esencia histórica, pero con pequeños retoques que le den una impronta renovada.
En ese sentido, el modelo guarda similitudes con la camiseta que KDY había confeccionado para la temporada 2019/2020. Aquella casaca fue presentada oficialmente junio de ese año, tras lo que fue la experiencia del “Santo” en la Súperliga, y había logrado una buena recepción entre los hinchas por su equilibrio entre simpleza y tradición. Ahora, la nueva versión parece ir en una dirección parecida: respetar los colores, las franjas y la estética que mejor representa la historia del club. Además, se espera que la camiseta principal conserve prácticamente las mismas publicidades que acompañaron al equipo durante estos primeros cinco partidos de la Primera Nacional.
Dos alternativas
Pero no todo se reducirá al modelo titular. Los dos diseños alternativos también ya están definidos y, una vez más, apuntarán a reforzar una línea que el club viene desarrollando en los últimos años: que cada camiseta tenga un sentido, una referencia y un anclaje identitario. La primera alternativa será de color rojo y tendrá detalles vinculados al histórico barrio del Abasto, uno de los espacios más representativos de la vida social y sentimental de San Martín. A eso se sumará, en la zona de la nuca, una referencia a La Ciudadela, entendida no sólo como el estadio del club, sino también como un símbolo profundamente asociado a la memoria tucumana y al proceso de la Independencia.
La elección del rojo tampoco será casual. La última vez que San Martín tuvo una camiseta alternativa de ese color fue en mayo de 2022, cuando estrenó un modelo de KDY en el partido frente a Tristán Suárez. Aquella casaca presentaba detalles blancos, con una especie de trazo o pintura que bordeaba el escudo, y logró destacarse dentro de los modelos alternativos recientes. Ahora, el regreso a ese color parece ir acompañado por una búsqueda más narrativa, con guiños a espacios que forman parte de la identidad cotidiana del club y de sus hinchas.
La otra alternativa volverá a apostar por el negro, al igual que ocurrió la temporada pasada. En este caso, tendrá detalles blancos vinculados a la historia del club y buscará continuar con una línea conceptual que empezó a consolidarse en el último tiempo. A mitad del año pasado, el “Santo” había lanzado una casaca negra con una banda cruzada en rojo y blanco que remitía al retrato clásico del Libertador tras la declaración de la independencia del Perú. El diseño no había sido casual: hacía alusión directa al título de “Protector del Perú”, conferido a José de San Martín el 28 de julio de 1821, el mismo día en que proclamó su independencia en Lima ante una multitud reunida en la Plaza Mayor.
Ese antecedente marcó con claridad hacia dónde quería ir el club en materia de diseño. Las referencias históricas dejaron de ser un detalle aislado para transformarse en una línea de trabajo.
“Estamos muy contentos con los diseños. Respetan la historia del club y estamos seguros de que los hinchas recibirán muy bien cada modelo”, le dijo a LA GACETA un representante de la CD. La frase resume, en parte, el objetivo que persigue el club: sostener una identidad visual reconocible, sin resignar creatividad ni perder de vista el peso de los símbolos que rodean a San Martín.
La presentación oficial, de hecho, buscará estar a la altura de esa expectativa. En el club proyectan una mega producción a cargo del departamento de prensa para mediados del próximo mes, aunque en los próximos días podrían comenzar a trascender y confirmarse más detalles de cada modelo. A eso se sumará también la indumentaria de uso diario del plantel, que incluirá una campera en tonos gris y rojo, además de una rompevientos con la misma combinación. Así, mientras el equipo intenta afirmarse en la cancha en medio de un comienzo de temporada con muchas caras nuevas, San Martín se prepara para mostrar otra de sus cartas fuertes: una nueva piel pensada para unir tradición, historia e identidad.