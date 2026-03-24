11000 kilómetros a la gloria: Nueva Caledonia ya está en México para jugar el repechaje al Mundial

La logística del seleccionado de Nueva Caledonia para este Repechaje Intercontinental dista mucho de las potencias a las que podría enfrentar en junio. El plantel arribó a México en vuelos comerciales, mezclándose con turistas y sin el despliegue de utileros o masajistas que caracteriza a la élite. En este equipo conviven profesionales de ligas competitivas con futbolistas que mantienen empleos de medio tiempo, pero esa aparente precariedad es su mayor motor. El viaje desde Oceanía fue agotador, atravesando medio mundo con el único objetivo de convertirse en uno de los países más pequeños en clasificar a una Copa del Mundo.