Danelik Galazan y Lolo Poggio protagonizaron un fuerte cruce: "Vení y decímelo en la cara"

Por su parte, Danelik intentó mantener la calma pero no retrocedió. "No te miro para que no te intimides", lanzó con ironía. Ante el reclamo de Lolo sobre por qué no le dijo las cosas directamente, Galazan admitió que su intención era que el mensaje llegara a través de otra participante: "Lo dije para que te lo diga Yisela (Yipio)".