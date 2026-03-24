Danelik Galazan y Lolo Poggio protagonizaron un fuerte cruce: "Vení y decímelo en la cara"

El clima en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada está que arde y los cruces cara a cara se viven casi todos los días. En esta oportunidad, las protagonistas de un tenso round fueron Danelik Galazan y Lolo Poggio, quienes protagonizaron muy fuerte intercambio de palabras.
Todo comenzó por una supuesta mirada intimidante de Danelik, pero lo que realmente detonó la furia de Lolo fue un comentario por lo bajo. "Abriste la puerta y hacés un comentario cuando me voy. Vení y decímelo en la cara, Dane", disparó Lolo, cansada de las actitudes de su compañera.
Lolo no dio vueltas y dejó en claro que no le teme al enfrentamiento: "Sabés que si yo tengo ganas de pelearte, te voy a pelear. Pero decímelo vos, no cuando cruzo la puerta". La jugadora cuestionó la estrategia de Danelik de usar intermediarios para sus críticas, tildándola de fomentar el "lleva y trae" dentro de la convivencia.
Por su parte, Danelik intentó mantener la calma pero no retrocedió. "No te miro para que no te intimides", lanzó con ironía. Ante el reclamo de Lolo sobre por qué no le dijo las cosas directamente, Galazan admitió que su intención era que el mensaje llegara a través de otra participante: "Lo dije para que te lo diga Yisela (Yipio)".