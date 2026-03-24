Atención Atlético Tucumán: Falcioni tiene decidido dos regresos importantes para el debut en la Copa Argentina

En la Copa Argentina no sólo se juegan clasificaciones. También se ponen en escena historias personales, procesos de recuperación y decisiones que pueden marcar el rumbo de un plantel. Eso es lo que sucede con Atlético, que enfrentará a Sportivo Barracas por los 32avos de final con un equipo que podría contar con algunos cambios respecto al “11” que viene de ganar en el Monumental.
El entrenador Julio César Falcioni parece haber encontrado el punto medio: ni rotación masiva ni continuidad absoluta. El DT apostaría por un equipo competitivo, pero con nombres que necesitan volver a sentirse importantes dentro de la cancha.
Tomás Durso, Leonel Di Plácido, Juan Infante, Lautaro Godoy y Alexis Segovia aparecen con chances serias de jugar de movida en el juego debut en la nueva temporada del torneo más federal. Y más allá del esquema o de los nombres propios, hay dos futbolistas que concentran toda la atención: Infante y Durso.
El regreso del lateral izquierdo tiene un peso especial. Vuelve a ser titular tras casi un año atravesado por lesiones. El 28 de marzo de 2025, en los primeros minutos del torneo Apertura y en la visita a Platense, en Vicente López, sufrió una grave lesión: rotura de ligamentos cruzados y menisco interno en su rodilla derecha.
A partir de allí comenzó un largo proceso de recuperación que incluyó cirugía y meses de rehabilitación. Y cuando parecía haber dejado atrás lo peor, en febrero debió someterse a una nueva intervención por un síndrome meniscal. El desafío ahora será recuperar continuidad y confianza en un puesto que exige intensidad permanente.
Durso quiere volver a sentirse importante en Atlético
Del otro lado aparece la historia de Durso. El arquero no juega desde el 9 de marzo de 2025, jornada en la que había tenido una destacada actuación frente a River, a pesar de la derrota por 1 a 0.
Aquella noche fue una de las figuras del equipo, pero marcó también el inicio de un período sin continuidad. Con el correr de los partidos, el puesto quedó en manos del uruguayo Juan González y Durso incluso dejó el club para irse a Unión de Santa Fe.
Este duelo aparece como una oportunidad concreta de revalidación. Para Infante y Durso, el desafío de recuperar el ritmo perdido; para Atlético, la necesidad de ratificar la levantada.