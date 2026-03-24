Atención Atlético Tucumán: Falcioni tiene decidido dos regresos importantes para el debut en la Copa Argentina

En la Copa Argentina no sólo se juegan clasificaciones. También se ponen en escena historias personales, procesos de recuperación y decisiones que pueden marcar el rumbo de un plantel. Eso es lo que sucede con Atlético, que enfrentará a Sportivo Barracas por los 32avos de final con un equipo que podría contar con algunos cambios respecto al “11” que viene de ganar en el Monumental.