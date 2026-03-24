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Video: el try de Pasquini para Tarucas fue elegido el mejor de la fecha en el Súper Rugby Américas

La conquista ante Yacaré, tras una gran jugada de Elizalde, se destacó en la quinta jornada del torneo. Tarucas ganó 28-22 en Corrientes.

Elizalde fue quien generó la jugada que terminó en el try de Pasquini. Elizalde fue quien generó la jugada que terminó en el try de Pasquini.
Hace 2 Hs

Tarucas volvió a dejar su sello en el Súper Rugby Américas, no solo por la victoria ante Yacaré, sino también por una jugada que recorrió el continente. El try de Mateo Pasquini fue elegido como el mejor de la fecha 5, en un reconocimiento que refleja el nivel de juego del equipo tucumano.

La acción se dio en el triunfo 28-22 en el club Aranduroga de Corrientes, en un partido que tuvo momentos de alto vuelo para el conjunto dirigido por Álvaro Galindo.

La jugada comenzó con una recepción de Matías Orlando, que rápidamente movió la pelota hacia Tomás Elizalde. El back inició una corrida espectacular, rompiendo líneas defensivas y superando rivales con potencia y velocidad.

Cuando parecía que llegaba al ingoal, fue frenado a pocos metros, pero la acción no se detuvo. Mateo Pasquini apareció con timing perfecto para capitalizar la jugada y apoyar debajo de la “H”, cerrando una secuencia colectiva de alto nivel.

El try no solo fue clave en el desarrollo del partido, sino que también terminó siendo el más destacado de toda la jornada, en una fecha que volvió a mostrar la intensidad y el crecimiento del torneo.

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Para Tarucas, la conquista de Pasquini simboliza mucho más que un premio individual. Es la confirmación de una identidad de juego que combina potencia, velocidad y precisión, y que lo mantiene como uno de los protagonistas del Súper Rugby Américas.

Una jugada que resume el momento del equipo y que, por su calidad, ya quedó entre las mejores del certamen.

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