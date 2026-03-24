Miley Cyrus estrena un especial por los 20 años de Hannah Montana: cuándo y cómo verlo

A 20 años del estreno de Hannah Montana, la serie que catapultó a la fama mundial a Miley Cyrus, Disney+ se prepara para lanzar el primer episodio especial aniversario, que llegará a la plataforma el próximo martes 24 de marzo.
El especial combinará el formato de documental con el de programa de televisión en vivo. Con público presente en el estudio, la propuesta mostrará a Miley retomando el personaje de Miley Stewart/Hannah Montana, la adolescente que llevaba una doble vida como “princesa del pop” detrás de una peluca rubia.
La entrevista central estará a cargo de Alex Cooper, creadora del popular podcast Call Her Daddy, quien oficia de anfitriona frente a una audiencia que reacciona en tiempo real a las ocurrencias de la artista. Este dispositivo le da al especial un tono de talk show, pero cruzado con material más íntimo y repasos por el fenómeno cultural que generó la serie de Disney Channel a partir de 2006.
En las imágenes del avance se ve a Miley Cyrus enfundada nuevamente en la icónica peluca rubia, recorriendo el estudio de grabación donde se filmaba la ficción original. La producción recreó escenarios emblemáticos como la cocina de los Stewart, el living familiar y el famoso placard cargado de moda dosmilera, todos espacios que marcaron a una generación de espectadores.
De fondo suena una nueva versión de “The Best of Both Worlds”, la canción que abría cada episodio de la sitcom juvenil y que se convirtió en uno de los himnos pop de Disney. La relectura del tema funciona como puente entre la estética adolescente de los 2000 y la artista consolidada que es hoy Miley Cyrus.
El adelanto también confirma la presencia de Billy Ray Cyrus, padre de Miley en la vida real y en la ficción, nuevamente en la piel de Robby Ray Stewart. Allí se lo ve compartiendo escena con su hija, en un guiño directo a los primeros capítulos de la serie. También se menciona a la madre de Miley, Trish, y se deja abierta la puerta a posibles apariciones sorpresa de otros integrantes del elenco original, algo que los fans reclaman en redes sociales.
El tono del especial apunta a mezclar recuerdos entrañables con confesiones en clave de comedia. En uno de los momentos destacados del adelanto, la host Alex Cooper le pregunta a Miley por su “crush” de Disney en aquellos años, dando pie a que la cantante admita que, lejos de tratarse de un simple enamoramiento adolescente, en realidad estaba en pareja con esa persona.
“Qué bueno es volver a casa”, dice Miley al comienzo del adelanto, resumiendo el espíritu de un episodio que busca reconciliar el recuerdo de Hannah Montana con la identidad artística actual de la cantante.