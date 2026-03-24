Miley Cyrus estrena un especial por los 20 años de Hannah Montana: cuándo y cómo verlo

El adelanto también confirma la presencia de Billy Ray Cyrus, padre de Miley en la vida real y en la ficción, nuevamente en la piel de Robby Ray Stewart. Allí se lo ve compartiendo escena con su hija, en un guiño directo a los primeros capítulos de la serie. También se menciona a la madre de Miley, Trish, y se deja abierta la puerta a posibles apariciones sorpresa de otros integrantes del elenco original, algo que los fans reclaman en redes sociales.