Miley Cyrus celebra los 20 años de Hannah Montana: la nostalgia del reencuentro y la gran ausencia de Emily Osment

Finalmente, "Lola" cerró su mensaje con pura gratitud hacia la audiencia que creció con ellas: "No puedo expresarles lo que significan para mí sus dulces mensajes y lo afortunada que me siento de haber sido parte de este gigante de la televisión, único en su generación. Gracias por dejarme entrar a sus salas de estar y espero seguir ahí por muchos años más. Sin ustedes nunca estaría donde estoy, trabajando en otro hermoso programa que amo tanto. Con todo mi corazón, ¡GRACIAS!"