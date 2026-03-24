Miley Cyrus celebra los 20 años de Hannah Montana: la nostalgia del reencuentro y la gran ausencia de Emily Osment

Hace exactamente 20 años, el mundo conoció a una adolescente con una doble vida que conquistaría a toda una generación. Hoy, Miley Cyrus rinde homenaje a sus inicios con un esperado especial en Disney+ para celebrar este gran hito. Sin embargo, el festejo por la emblemática Hannah Montana quedó marcado por un detalle central: su mejor amiga en la serie, Emily Osment (conocida por su alter ego "Lola"), no estuvo presente y decidió explicar en sus redes sociales el porqué.
El especial, titulado Hannah Montana: 20 aniversario, funciona como un viaje directo a la nostalgia. En este proyecto, donde Cyrus se desempeña como productora ejecutiva, la artista repasa el origen de su personaje y el fenómeno cultural que supuso, rodeada de los decorados originales, música y material inédito. Después de años de haberse despegado de esa imagen de chica perfecta para reinventarse y convertirse en la estrella global que es hoy, Miley mira hacia atrás con cariño, demostrando que su icónico personaje nunca desapareció del todo.
A pesar de la emoción de este homenaje, los seguidores notaron rápidamente la ausencia de quien diera vida a Lilly Truscott. Frente a las dudas, Emily Osment recurrió a su cuenta de Instagram un día antes del lanzamiento del especial para explicar la razón de su falta. A través de un video grabado desde el set de la comedia Georgie and Mandy’s First Marriage (de la cadena CBS), y acompañada por su coprotagonista Montana Jordan, la actriz aclaró la situación.
"Y es por eso que no pude ser parte de la reunión de los 20 años, porque estamos aquí grabando nuestro programa", compartió Osment en el clip. A pesar de no poder asistir físicamente, aprovechó el momento para enviar un emotivo mensaje: "Quería saludar y agradecer a todos los que nos han apoyado todos estos años. Estoy muy agradecida de que todos ustedes todavía amen este programa. Estoy muy orgullosa de ser parte de él".
En el texto que acompañó la publicación, la actriz profundizó sobre el enorme impacto que la ficción de Disney tuvo en su carrera profesional y personal. "Hannah Montana cambió mi vida, me dio un respeto de por vida por este medio de la comedia, me enseñó disciplina, paciencia, ritmo y respeto al trabajar en un espacio de adultos siendo tan joven", escribió.
Finalmente, "Lola" cerró su mensaje con pura gratitud hacia la audiencia que creció con ellas: "No puedo expresarles lo que significan para mí sus dulces mensajes y lo afortunada que me siento de haber sido parte de este gigante de la televisión, único en su generación. Gracias por dejarme entrar a sus salas de estar y espero seguir ahí por muchos años más. Sin ustedes nunca estaría donde estoy, trabajando en otro hermoso programa que amo tanto. Con todo mi corazón, ¡GRACIAS!"