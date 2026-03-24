Un magnate de Estados Unidos quiere meterse en Alpine: oferta millonaria por el equipo de Colapinto

Alpine atraviesa un momento de transformación profunda, tanto en lo deportivo como en lo empresarial, y en ese escenario apareció un protagonista de peso: Steve Cohen. El magnate estadounidense lidera la puja para adquirir una parte de la escudería y ya puso sobre la mesa una oferta superior a los 600 millones de dólares.
El empresario busca quedarse con el 24% del equipo con base en Enstone, participación que actualmente pertenece al fondo de inversión Otro Capital. Con esa cifra, Cohen no solo se posiciona como el principal candidato, sino que también impulsa una revalorización significativa de la escudería dentro del mercado de la Fórmula 1.
La operación tiene un contexto particular. Otro Capital había ingresado a fines de 2023 con una inversión de 218 millones de dólares, por lo que la oferta actual representaría una ganancia notable en un período corto. Además, Renault -propietaria mayoritaria de Alpine- activó una cláusula para acelerar la venta de ese paquete accionario, que originalmente estaba prevista para 2026.
El interés del magnate estadounidense también impactó en la valuación global del equipo, que ya ronda los 2.500 millones de dólares. Un número que refleja el crecimiento del negocio de la Fórmula 1 y el atractivo que genera para inversores de alto perfil.
Sin embargo, Cohen no está solo en la carrera. También presentaron propuestas otros actores importantes, como Mercedes-Benz AG, con una oferta cercana a los 552 millones de dólares, y un grupo vinculado a Christian Horner en conjunto con MSP Capital Partners.
El posible desembarco de un nuevo socio se da en paralelo a una serie de cambios estructurales dentro de Alpine. La escudería avanza en una renovación interna que incluye la llegada de Steve Nielsen como director general, la influencia de Flavio Briatore en la gestión y una decisión estratégica clave: comenzar a utilizar motores Mercedes en lugar de desarrollar unidades propias.
En este contexto, Renault busca mantener el control mayoritario del equipo, pero al mismo tiempo sumar un socio fuerte que potencie el proyecto tanto en lo comercial como en lo deportivo.
Por ahora, la operación aún debe atravesar instancias regulatorias y aprobaciones internas, pero el escenario está claro: Alpine se convirtió en un activo codiciado y la irrupción de un magnate como Cohen podría marcar un antes y un después en el futuro de la escudería donde compite el argentino Franco Colapinto.