“Si me llama Román, no hay ninguna chance”: Giuliano Simeone le cerró la puerta a Boca

El primero en marcar postura fue Giuliano Simeone, una de las apariciones recientes del Atlético de Madrid y convocado habitual de Lionel Scaloni. Consultado sobre la posibilidad de vestir la camiseta de Boca , el delantero fue categórico y no dejó margen para interpretaciones. “¿Si me llama Román? No, no hay ninguna chance”, respondió sin dudar. Y redobló la apuesta con una comparación que expone su postura: “Es como que me vaya al Real Madrid. No jugaría nunca en Boca ni en el Real Madrid. Cero chances”.