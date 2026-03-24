“Si me llama Román, no hay ninguna chance”: Giuliano Simeone le cerró la puerta a Boca

En un mismo escenario y con declaraciones que rápidamente hicieron ruido en el fútbol argentino, Giuliano y Diego Simeone dejaron definiciones fuertes sobre Boca, River y el presente del equipo de Núñez.
El primero en marcar postura fue Giuliano Simeone, una de las apariciones recientes del Atlético de Madrid y convocado habitual de Lionel Scaloni. Consultado sobre la posibilidad de vestir la camiseta de Boca , el delantero fue categórico y no dejó margen para interpretaciones. “¿Si me llama Román? No, no hay ninguna chance”, respondió sin dudar. Y redobló la apuesta con una comparación que expone su postura: “Es como que me vaya al Real Madrid. No jugaría nunca en Boca ni en el Real Madrid. Cero chances”.
La contundencia de sus palabras no es casual. La familia Simeone mantiene una fuerte identificación con River. Giovanni Simeone debutó profesionalmente en el club de Núñez y el "Cholo" Simeone fue campeón como entrenador en 2008. Ese vínculo emocional explica el rechazo automático a cualquier posibilidad ligada al eterno rival.
En paralelo, el “Cholo” Simeone también dejó su mirada sobre el presente de River, en medio de su estadía en el país durante la fecha FIFA. El entrenador del Atlético de Madrid elogió el impacto de Eduardo “Chacho” Coudet, quien asumió recientemente en la conducción técnica.
“A River lo veo muy bien, la llegada del Chacho le está haciendo muy bien. Él puede darle todo lo que sabe”, expresó el DT, marcando una señal de respaldo al nuevo ciclo tras la etapa de Marcelo Gallardo.
Sin embargo, cuando la conversación giró hacia su hijo Giovanni y los rumores de un posible regreso a River en el próximo mercado de pases, el "Cholo" eligió el silencio. No confirmó ni desmintió las versiones, manteniendo la incógnita abierta.
Las declaraciones se dieron en el marco de la llegada de Diego Simeone a Ezeiza, luego de dirigir al Atlético de Madrid en el derbi frente al Real Madrid, que terminó con derrota 3-2. En ese partido, Giuliano fue protagonista con una asistencia de taco, lo que refuerza su crecimiento en el fútbol europeo.
Así, entre definiciones tajantes, elogios y silencios estratégicos, los Simeone volvieron a posicionarse en el mapa del fútbol argentino, con River en el centro de la escena y Boca claramente fuera de su radar.