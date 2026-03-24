Un estudio demostró que los caballos huelen el miedo humano, condicionando su comportamiento

Los caballos detectan olores emocionales

En la primera instancia de esta investigación intervinieron los seres humanos. Para tomar muestras se colocaron toallas compresas en las axilas de un grupo de voluntarios mientras veían diferentes películas. Por una parte, se reprodujo el número musical de “Cantando bajo la lluvia” y, por otra, un recorte de 20 minutos de “La entidad”, una película de terror. Luego, las compresas fueron expuestas a los caballos en bozales especiales.