La tumba nuclear que pierde material tóxico y amenaza con un desastre global

Fugas de material contaminado

Casi cinco décadas después de la construcción, la estructura presenta grietas que preocupan a los expertos. El agua subterránea penetra en el cráter a través de un lecho de sedimentos coralinos porosos sobre el que descansa la cúpula. La química Ivana Nikolic-Hughes, de la Universidad de Columbia, encontró niveles elevados de radiación y cantidades significativas de cinco radionúclidos en muestras de suelo fuera de la estructura. Esto sugiere que la instalación ya filtra parte de su letal contenido hacia el medioambiente, lo que agrava la crisis.