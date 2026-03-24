Caputo apuesta al campo para sumar dólares y proyecta exportaciones por hasta U$S 42.000 millones

“Nuestras estimaciones son que en un escenario conservador, las exportaciones aumentarían en 3.700 millones de dólares con respecto al año pasado. En un escenario de precios y producción más alto, las expo treparían a casi 42 mil millones de dólares. Esto es 8.700 millones más que el año pasado”, expresó Caputo a través de su cuenta de X. En ese sentido, afirmó que “el agro está en un boom absoluto y va a ser, como siempre, un motor clave para el crecimiento económico en los próximos años”.