Caputo apuesta al campo para sumar dólares y proyecta exportaciones por hasta U$S 42.000 millones
El ministro de Economía aseguró que el agro será clave para el crecimiento y estimó un ingreso adicional de hasta U$S 8.700 millones respecto de 2025. Las proyecciones incluyen una cosecha récord y mejores precios internacionales.
En un contexto atravesado por la crisis internacional y el impacto de la guerra en los mercados, el ministro de Economía, Luis Caputo, puso el foco en el campo como uno de los principales motores para el ingreso de divisas. Según las estimaciones oficiales, las exportaciones agropecuarias podrían alcanzar este año hasta U$S 42.000 millones.
El funcionario detalló que, en comparación con 2025, el ingreso de dólares del sector podría incrementarse entre U$S 3.700 millones en un escenario conservador y hasta U$S 8.700 millones en un contexto más favorable de precios y producción.
“Nuestras estimaciones son que en un escenario conservador, las exportaciones aumentarían en 3.700 millones de dólares con respecto al año pasado. En un escenario de precios y producción más alto, las expo treparían a casi 42 mil millones de dólares. Esto es 8.700 millones más que el año pasado”, expresó Caputo a través de su cuenta de X. En ese sentido, afirmó que “el agro está en un boom absoluto y va a ser, como siempre, un motor clave para el crecimiento económico en los próximos años”.
El titular del Palacio de Hacienda destacó además la respuesta del sector a las medidas adoptadas por el Gobierno. Señaló que la baja de retenciones a las exportaciones y la reducción de aranceles a la importación de bienes de capital, herbicidas, equipos de riego y maquinaria usada impulsaron la inversión y la producción, con perspectivas de una cosecha récord.
El aporte de divisas del campo resulta central para sostener la oferta de dólares en el mercado cambiario y permitir que el Banco Central de la República Argentina continúe acumulando reservas. En lo que va del año, la entidad logró captar más de U$S 3.700 millones, aunque esos fondos no pudieron sostenerse por los pagos de deuda.
En cuanto a las proyecciones concretas, el ministro precisó que las exportaciones de la campaña 2024/2025 alcanzaron los U$S 33.200 millones. Para este año, el complejo soja y maíz podría generar entre U$S 34.308 millones en un escenario de precios y producción bajos y hasta U$S 41.822 millones en el más favorable. En una situación intermedia, con condiciones moderadas, el ingreso se ubicaría en torno a U$S 36.900 millones.
El contexto internacional también juega un papel clave. La guerra en Medio Oriente impulsó los precios de las materias primas y llevó a la soja a alcanzar picos de U$S 450 por tonelada en el mercado de Chicago a mediados de marzo, aunque luego retrocedió a valores cercanos a U$S 430. Aun así, las estimaciones oficiales toman como referencia un precio base de U$S 450 por tonelada.
En ese esquema, el escenario intermedio contempla una cotización de U$S 473 y el más optimista proyecta U$S 497 por tonelada. En términos de producción, el Gobierno estima 49, 51 y 55 millones de toneladas de soja según cada escenario.
Para el maíz, que este lunes cotizó en torno a U$S 180 por tonelada en Chicago, las proyecciones oficiales plantean un escenario base con producción de 61 millones de toneladas a U$S 204; uno intermedio con 64 millones de toneladas a U$S 215; y un escenario de máxima con 66 millones de toneladas a U$S 226.
Con estos números, el Gobierno apuesta a que el campo vuelva a convertirse en el principal generador de divisas y en un sostén clave para la estabilidad económica en los próximos meses.