Caputo descartó otra toma de deuda y admitió un retroceso en la lucha contra la inflación

El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió este jueves que el Gobierno tuvo "un retroceso" en su objetivo de bajar la inflación y advirtió como uno de los argumentos que no puede "forzar a la gente a tener pesos en los bolsillos".
"Veníamos muy bien hasta junio del año pasado y sufrimos un retroceso en los ultimos 7 u 8 meses", sostuvo Caputo durante una entrevista en el marco de un simposio sobre mercado de capitales y finanzas organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).
El titular de la cartera económica puso el foco en la demanda de dinero para justificar la suba de la inflación de los últimos meses. "No podemos controlar la demanda. No puedo forzarlos a ustedes a tener pesos en el bosillo si ustedes no quieren o si quieren usar otro agregado transaccional", dijo Caputo.
En esa línea, agregó que "la demanda de dinero viene más dada por la confianza y la realidad es que lo que pasó el año pasasdo fue un ataque especulativo que minó la confianza de la mayoría de los argentinos, entonces se produjo un desvalance en el mercado monetario pero no producto de la emisión sino por la caida en la demanda de dinero. Y esa caída lleva su tiempo en volver a recomponerse".
Pese a admitir el paso atrás en la lucha por bajar la inflación, Caputo remarcó que el Gobierno debe seguir por el mismo camino. "Equilibrio fiscal, una política monetaria prudente y generar inversión y condiciones para que la gente vuelva a recomproner la confianza y vuelva a demandar pesos", destacó.
Para Caputo, "más temprano que tarde" el índice de inflación comenzará con cero, como planteó Milei. "El timing de predecir eso es más dificil, puede pasar en tres meses, seis o nueve. Lo que seguro va a pasar si hacés las cosas bien es que el proceso de desinflación va a continuar".
"El daño psicológico que causó el kirchnerismo fue brutal"
El funcionario volvió a apuntar contra el kirchnerismo por la desconfianza en el rumbo del país, y cuestionó: "En Argentina hoy es casi más dificil lidiar con el escepticismo de mucha gente producto de nuestro pasado que con la economía. Hoy la economía está tremendamente en orden, ahora hay mushísima gente que no puede evitar pensar que a la Argentina le tiene que ir mal. No es una queja, es descriptivo. El daño psicológico que ha hecho el kirchnerismo en la gente es brutal".
Las críticas al kirchnerismo se repitieron en distintos pasajes de la entrevista. Las expuso en sus argumentos sobre por qué hubo un retroceso en la baja de la inflación y también por la suba del riesgo país. Además, al sostener que la política económica es la correcta puso el foco en cómo le hubiera ido al país con un gobierno kirchnerista ante el shock externo que supone la guerra en Medio Oriente.
"Este shock externo imaginémolos hace dos o tres años. Hace dos o tres años nuestros principales aliados eran Venezuela e Irán y éramos importadores de petróleo. Hubiéramos durado un minuto y medio. Hoy gracias a lo que se hizo, geopoliticamente estamos alineados con el lado correcto y lejos de tener un costo de mediano plazo tendríamos un beneficio", enfatizó.
También apuntó contra el kirchnerismo, y puntualmente contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, al destacar el impacto positivo que debería tener la ley de inocencia fiscal que aprobó el Congreso.
"Lo máximo que podemos hacer es pasar leyes. Pasamos una ley que es absolutamente a prueba de balas (inocencia fiscal), a prueba de kicillofs. El temor de si vuelven: ni Kicillof te puede empomar, está totalmente blindado: No hay ninguna posibilidad que les pase nada, no importa lo qué le digan los contadores. Así y todo la gente lo piensa y es por el daño psicologico del kirchnerismo", arremetió Caputo.
Caputo descartó otra toma de deuda
El ministro de Economía fue enfático también al señalar que al menos por ahora el Gobierno no saldrá a los mercados a tomar deuda. "No tenemos pensado ir al mercado. En algún momento pensamos en noviembre del año pasado, pero no, lo descartamos", dijo Caputo.
El funcionario consideró que su equipo debe buscar el financiamiento más barato. "Hoy ya tenemos financiamiento identificado para cubrir los próximos tres vencimientos de capital. El cupón de julio de este año, el de enero del año que viene y el cupón de julio del año que viene. Hablo del capital, el principal, los intereses se pagan con superavit primario. Estamos hablando del mercado, no del Fondo, son más o menos 9.000 millones y más o menos ya tenemos identificadas las fuentes", destacó.
De todas maneras, abrió la puerta a los mercados si es que baja el riesgo país. "Si dentro de un año el riesgo país estuviera en 250 puntos básicos por ahí sería otra cosa, pero a este nivel de tasa mientras tengamos opciones más baratas, el trabajo de Fede (Furiase, secretario de Finanzas) es ir por la más barata".
Caputo y el FMI: "Es un placer trabajar con ellos, no tenemos ni un si ni un no"
Fue muy enfático Caputo cuando le preguntaron por la relación actual con el Fondo Monetario Internacional, que este jueves afirmó que Argentina afronta “relativamente bien” los efectos de la guerra pero advirtió sobre el impacto de las condiciones financieras globales.
"La relacion con el Fondo es espectacular. Nunca Argentina tuvo una relación como la que tenemos nosotros con este Fondo. Hemos ganado un nivel de confianza, de ellos a nostoros, el Fondo siempre fue mucho más escéptico con Argenitna porque tiene historias difícilles, pero también de nosotros a ellos, y se generó una relación de mucha confianza. Es un placer trabajar con el Fondo, no hay ni un si ni un no", destacó Caputo.
Y en ese mismo sentido, agregó: "Ellos poderan mucho la opinión nuestra porque les hemos mostrado con reusltados que lo que hemos venido diciendo lo venimos haciendo. Hemos ganado enorme confianza y eso hace que la relación sea buenisima".
Este jueves, en una conferencia de prensa en Washington, la directora de Comunicaciones del organismo, Julie Kozack, habló de la Argentina. Se refirió a la segunda revisión del programa que está en curso. El equipo técnico del Fondo actualmente elabora con funcionarios de Economía el staff level agreement, el documento con los detalles de cumplimiento de esta etapa, para elevarlo en las próximas semanas al directorio ejecutivo del organismo para que dé la luz verde definitiva.
“El progreso continúa en algunos frentes clave. La colaboración entre el personal del FMI y las autoridades es muy estrecha y adecuada, y las conversaciones avanzan”, dijo Kozack al respecto y señaló que “en las últimas dos semanas, el entorno global se ha vuelto más desafiante con el conflicto en Oriente Medio”.
Sin embargo, la funcionaria señaló que Argentina ha afrontado la situación en Medio Oriente “relativamente bien hasta ahora, especialmente teniendo en cuenta que ahora es un exportador neto de energía”. Y añadió que en 2022, durante el último gran choque de precios energéticos por la guerra entre Rusia y Ucrania, “Argentina era importadora neta de energía, y ahora Argentina es exportadora neta, con 8.000 millones de dólares de petróleo y gas el año pasado”, resaltó.