Caputo descartó otra toma de deuda y admitió un retroceso en la lucha contra la inflación

"La relacion con el Fondo es espectacular. Nunca Argentina tuvo una relación como la que tenemos nosotros con este Fondo. Hemos ganado un nivel de confianza, de ellos a nostoros, el Fondo siempre fue mucho más escéptico con Argenitna porque tiene historias difícilles, pero también de nosotros a ellos, y se generó una relación de mucha confianza. Es un placer trabajar con el Fondo, no hay ni un si ni un no", destacó Caputo.