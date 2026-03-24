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Beneficios Anses 2026 para jubilados y pensionados: cómo obtener reintegros del 20% en compras

Los beneficiarios podrán acceder a reintegros en compras realizadas con la tarjeta de débito donde perciben sus haberes.

Beneficios Anses 2026 para jubilados y pensionados: cómo obtener reintegros del 20% en compras Anses
Hace 2 Hs

El ministerio de capital Humano creó un programa que ofrece descuentos y reintegros para jubilados y pensionados en más de 7.000 comercios y en las principales cadenas de supermercados del país (más de 12.000 puntos de ventas en total). Los cuales incluyen descuentos  desde 10% en supermercados, en muchos casos sin tope, y a un 20% en artículos de perfumería y limpieza desde 10% en supermercados, en muchos casos sin tope, y a un 20% en artículos de perfumería y limpieza.

Los beneficios que ofrece el programa del Ministerio de Capital Humano

-Banco Nación: si cobrás tus haberes de jubilación o pensión en el Banco Nación, tenés un reintegro del 5% adicional (con un tope semanal de $5000 y mensual de $20.000) en tus compras con tarjeta de débito o crédito, usando la app BNA+ MODO, en los supermercados Carrefour, Coto, Josimar, ChangoMás, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día. 

-Banco Galicia: si cobrás tus haberes de jubilación o pensión en el Banco Galicia, tenés hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope $20.000 mensuales en supermercados, y $12.000 en farmacias y ópticas). 

-Banco Supervielle: si cobrás tus haberes por el Banco Supervielle, tenés un 20% de descuento en tus compras en los supermercados Jumbo, Disco, Vea y ChangoMás los días martes pagando con tarjeta de débito (tope $25.000) o QR (con tope de $15.000). Además, tenés un 50% de descuento en farmacias adheridas y 10% de descuento en combustibles. 

-Banco Provincia: si cobrás tus haberes por el Banco Provincia de Buenos Aires (BAPRO) tenés un descuento del 5% en las compras con Cuenta DNI (QR o Clave DNI) en Supermercados Día, Toledo, ChangoMás, Carrefour y Nini (con tope de $5.000 por semana y por persona). Este descuento es adicional a las otras promociones.

En la pagina de Anses se pueden conocer la lista de comercios adheridos y consultar si te corresponde según tu DNI.

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