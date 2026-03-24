Beneficios Anses 2026 para jubilados y pensionados: cómo obtener reintegros del 20% en compras

El ministerio de capital Humano creó un programa que ofrece descuentos y reintegros para jubilados y pensionados en más de 7.000 comercios y en las principales cadenas de supermercados del país (más de 12.000 puntos de ventas en total). Los cuales incluyen descuentos desde 10% en supermercados, en muchos casos sin tope, y a un 20% en artículos de perfumería y limpieza desde 10% en supermercados, en muchos casos sin tope, y a un 20% en artículos de perfumería y limpieza.