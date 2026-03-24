Perfumes de hombre para otoño: tres fragancias clave para esta temporada

Con la llegada del otoño, los aromas frescos y cítricos de la temporada de calor ceden paso a fragancias más cálidas y envolventes, perfectas para los días más frescos. Desde el 21 de marzo hasta el 21 de junio, las notas amaderadas, especiadas y orientales se convierten en las más elegidas, ofreciendo sensaciones de confort y sofisticación. Estos perfumes se adaptan perfectamente a las temperaturas más bajas, brindando una experiencia olfativa única para esta época del año.