Explota Gran Hermano: cuánto pidió Graciela Alfano y por qué podría chocar con Andrea del Boca

La presencia de Andrea del Boca destacó especialmente en el regredo de Gran Hermano a la televisión, aunque su permanencia sufrió una interrupción repentina por motivos de salud. Ante esto, los responsables del ciclo evaluaron la incorporación de Graciela Alfano, quien supuestamente solicitó una remuneración sumamente elevada en moneda extranjera para sumarse al proyecto.
Ángel De Brito, a través de su espacio en el canal de streaming Bondi, anticipó el marcado interés por convertir a la exvedette en una competidora activa del programa. Según sus declaraciones, la llegada de Alfano garantizaría un espectáculo constante y una dinámica de confrontación directa con Del Boca, factores que la producción considera fundamentales para sostener los niveles de audiencia y generar contenido relevante durante las emisiones diarias.
Qué dijo Ángel de Brito sobre el posible ingreso de Graciela Alfano a Gran Hermano
Las negociaciones actuales en Telefe giran en torno a dos figuras de peso. Según Ángel De Brito, “Ahora están con Andrea Del Boca negociando y con Alfano. El sueño de ella es entrar y hacer te*a a Andrea porque sabe que la va a tener de hija. Ahí sí, que si entra Graciela, Andrea renuncia directamente”. La diferencia económica entre ambas resulta abismal, ya que el periodista detalló: “Alfano pidió 75.000 dólares por mes, cuando Andrea cobra 25.000 dólares por mes. Graciela es reality, entra y despelleja a todos los que están ahí. No queda uno en pie”.
En este contexto de pujas salariales, Mariana Brey aportó su visión sobre la posible duración del contrato de la exvedette al señalar que “Andrea les es mucho más barata. Graciela, si entra, lo hace por un mes; no va a estar más”. Por su parte, la propia Alfano reconoció el revuelo que genera su posible ingreso con una frase contundente: “Mi teléfono está que arde. Creo que se ha levantado mucha polvareda porque ya se sabe cómo soy, ya se sabe que yo entro en un lugar y nadie se queda quieto. Hace algún tiempo dije que una estrella jamás puede entrar a Gran Hermano, porque las estrellas no muestran su intimidad. Pero yo soy como Groucho Marx: si no les gustan mis convicciones, tengo otras”.
Qué dijo Graciela Alfano sobre su participación en Gran Hermano
Respecto a su capacidad de adaptación y su vigencia en el medio, la actriz se mostró sumamente confiada en su potencial para el show. “Estoy más allá del bien y del mal. Tengo una mente muy abierta y muy actualizada. Tengo un hardware de 73, pero una actualización del día de ayer. Si yo entro en un lugar, entro a divertirme y a hacer lo que sé hacer, que es show. Me veo en la casa. Soy creativa. No sé si me van a aguantar... Lo que puedo decir es que está la opción y mi cabeza no para. Cuando yo le digo a mi representante que empiece a negociar es porque ya tengo ideas; me divierte”, dijo Alfano.
Finalmente, Graciela justificó sus altas pretensiones económicas basándose en su capacidad de improvisación frente a la estructura de otros participantes. “Ya me habían convocado antes de que empiece el programa. Y entonces dije: ‘Con un poco más de platita, bastante más’. Y no por mi nombre, sino por lo que yo genero. Yo hablo, creo circunstancia. Y a diferencia de Andrea, que dijo que ella había estudiado, que era fanática del formato, porque ella está acostumbrada a seguir un libreto, yo soy una gran improvisadora, con un trabajo previo. Yo tengo información y voy girando. A mí me gusta ver lo que está pasando, me gusta estar en el momento”, finalizó Alfano.