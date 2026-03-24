Explota Gran Hermano: cuánto pidió Graciela Alfano y por qué podría chocar con Andrea del Boca

Qué dijo Graciela Alfano sobre su participación en Gran Hermano

Respecto a su capacidad de adaptación y su vigencia en el medio, la actriz se mostró sumamente confiada en su potencial para el show. “Estoy más allá del bien y del mal. Tengo una mente muy abierta y muy actualizada. Tengo un hardware de 73, pero una actualización del día de ayer. Si yo entro en un lugar, entro a divertirme y a hacer lo que sé hacer, que es show. Me veo en la casa. Soy creativa. No sé si me van a aguantar... Lo que puedo decir es que está la opción y mi cabeza no para. Cuando yo le digo a mi representante que empiece a negociar es porque ya tengo ideas; me divierte”, dijo Alfano.