Qué es Polymarket, la plataforma que se presenta como oráculo de internet y terminó bloqueada en Argentina

Para el índice de febrero ocurrió lo mismo y Polymarket quedó bajo sospecha de filtraciones después de anticipar con exactitud el dato oficial de inflación. Según detallaron varios analistas, la nueva controversia surgió a partir de movimientos inusuales en bonos y en la plataforma minutos antes de que el INDEC publicara el nuevo índice. Polymarket registró un cambio en las predicciones el 13 de marzo y pasadas las 15.30, los usuarios comenzaron a inclinarse con fuerza hacia un rango de inflación de entre 2,8% y 3%. Concentró el 39% de las apuestas, con un volumen de más de 5.000 dólares, justo antes de que el INDEC confirmara un 2,9% para febrero.