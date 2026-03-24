El documental que difundió el Gobierno por los 50 años de la última dictadura militar: "Las víctimas que quisieron esconder"

También se incluye el testimonio del hijo del ex militar Argentino del Valle Larrabure, secuestrado en 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo. “Esa noche hubo heridos y muertos. Es el secuestro más largo de la historia argentina, duró más de un año”, señala, y agrega: “Creo que es momento de llamar a la unión de los argentinos, de todos los argentinos. Tenemos un país maravilloso y tenemos que aprovecharlo”.