El documental que difundió el Gobierno por los 50 años de la última dictadura militar: "Las víctimas que quisieron esconder"
Al conmemorarse hoy 50 años del golpe cívico militar que en 1976 derrocó a Isabel Perón, el Gobierno nacional difundió el documental “Las víctimas que quisieron esconder”, una producción audiovisual de una hora y 15 minutos que apunta a reforzar la idea de una “memoria completa” sobre los hechos ocurridos durante la década del 70.
El material fue publicado a través de las redes sociales de la Casa Rosada, luego de que el lunes se conociera un anticipo. “La historia debe conocerse en su totalidad, cuando se la presenta de forma parcial, deja de ser memoria y se convierte en un instrumento de manipulación”, señala el video en uno de sus pasajes centrales.
La realización, que contó con la participación del equipo asesor del presidente que encabeza Santiago Caputo, insiste en la necesidad de recordar tanto a las víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura como a quienes sufrieron los ataques de las organizaciones guerrilleras que actuaron en ese período.
El documental comienza con una voz en off que introduce una mirada crítica sobre las políticas de memoria impulsadas desde 2003. “En ese año, el gobierno nacional argentino lanzó una masiva campaña política empleando cuantiosos recursos públicos para imponer en la sociedad un relato sobre los trágicos acontecimientos de la década del 70, con una visión sesgada y revanchista cuyo objetivo ulterior era beneficiar económicamente a unos pocos y ganar rédito político para construir nuevas mayorías de poder”, afirma.
En ese mismo tramo inicial, el material sostiene que “miles de víctimas del accionar estatal, paraestatal y de los grupos guerrilleros fueron ignoradas, marginadas y silenciadas, porque su reconocimiento no se ajustaba al relato que se buscaba consolidar”.
Los principales protagonistas del documental son hijos de desaparecidos entre 1976 y 1983, convocados con la premisa de aportar su testimonio. “Que cuenten la verdad”, se remarca en la producción.
Entre ellos aparece Miriam Fernández, nieta recuperada 127, quien afirma que la sociedad creyó “un relato que no fue real” y sostiene: “Para sanar en este país y para sanar como ciudadanos tenemos que contar la historia verdadera”.
También se incluye el testimonio del hijo del ex militar Argentino del Valle Larrabure, secuestrado en 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo. “Esa noche hubo heridos y muertos. Es el secuestro más largo de la historia argentina, duró más de un año”, señala, y agrega: “Creo que es momento de llamar a la unión de los argentinos, de todos los argentinos. Tenemos un país maravilloso y tenemos que aprovecharlo”.
Desde el inicio de la gestión, el Gobierno libertario sostiene la denominada “teoría de los dos demonios”, una perspectiva que propone reconocer tanto los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura como a las víctimas de las organizaciones armadas de los años setenta.
En esa línea, el presidente Javier Milei cuestionó en reiteradas oportunidades la cifra de 30.000 desaparecidos y sostuvo como referencia el registro de 8.753 víctimas consignado en el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), elaborado en 1984.
“Yo no estoy de acuerdo con esta visión tuerta que nos quiso imponer el kirchnerismo. Siempre dije: quiero la memoria completa; una verdad contada a medias no es verdad, es una mentira”, expresó el mandatario durante el acto por el aniversario del golpe militar el año pasado.