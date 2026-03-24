La Florida: rescataron una parina grande, una especie vulnerada por la actividad del hombre
Tras ser hallada fuera de su hábitat en La Florida, una parina grande recibe cuidados especializados en la Reserva de Horco Molle mientras especialistas advierten sobre las amenazas que enfrenta esta especie vulnerable.
Las migraciones y los desplazamientos en busca de comida son uno de los motivos por los que un ave puede aparecer en sitios poco comunes. Ese parece haber sido el caso de la parina grande que se encontró en La Florida y que fue rescatada por la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos. Actualmente, se encuentra en la Reserva de Horco Molle.
Thania Moreno Ten, encargada de Manejo de Fauna de la reserva, estuvo en contacto con LA GACETA Play y explicó cuál es el motivo que pudo haber llevado hasta allí a la parina. También explicó que, aunque tiene un gran parecido al flamenco, es una especie diferente.
Los desplazamientos de especies fuera de su hábitat natural pueden representar un peligro tanto para el animal como para el equilibrio del ecosistema al que llega. “A veces, por una cuestión climática, tienden a bajar a descansar y después retoman el vuelo”, detalló Moreno Ten. Por lo pronto, la reserva debe encargarse de brindar un espacio adecuado y una alimentación específica al animal. Para controlar su evolución, se evaluarán patrones como la pigmentación de sus plumas y su peso.
Parina grande: una especie vulnerada por la actividad del hombre
Las tres especies que suelen confundirse son los flamencos, las parinas grandes y las parinas chicas. Pero algunos indicadores en los picos o las patas permiten diferenciarlos. Mientras que el pico del flamenco es completamente negro, la parina grande tiene una mancha central amarilla y la parina chica tiene la mayor parte del pico amarillo con una mancha negra en la punta. En lo que respecta a los tamaños, la parina grande es el animal más grande; la parina chica, el más chico de los tres; y el flamenco tiene un tamaño intermedio.
De estas tres aves, solo la parina grande es una especie vulnerable y las otras dos, casi amenazadas. Esta situación se debe a que en las lagunas en las que nidifican o se alimentan suele haber demasiada actividad antrópica, es decir, presencia del hombre, lo que lleva a las aves a buscar otros sitios, muchas veces sin éxito.
La contaminación por minería en las lagunas de alta montaña y la extracción de agua también se encuentran entre las principales amenazas que atraviesan estas especies. Moreno Ten indicó que, en caso de encontrarse con un animal que no pertenece a la zona en la que fue visto, se debe informar a la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos. “Es la autoridad que define el destino de los animales y el procedimiento que tiene que ocurrir con cada animal”, destacó.