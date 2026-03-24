La Florida: rescataron una parina grande, una especie vulnerada por la actividad del hombre

Parina grande: una especie vulnerada por la actividad del hombre

Las tres especies que suelen confundirse son los flamencos, las parinas grandes y las parinas chicas. Pero algunos indicadores en los picos o las patas permiten diferenciarlos. Mientras que el pico del flamenco es completamente negro, la parina grande tiene una mancha central amarilla y la parina chica tiene la mayor parte del pico amarillo con una mancha negra en la punta. En lo que respecta a los tamaños, la parina grande es el animal más grande; la parina chica, el más chico de los tres; y el flamenco tiene un tamaño intermedio.