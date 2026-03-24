Buscan al periodista David Cantarino: presentaron la denuncia y crece la incertidumbre

David Norberto Cantarino fue visto por última vez el día lunes 16 de marzo. El periodista, conocido en redes sociales y ámbitos de militancia, se dirigía hacia la localidad de San Miguel, en el Gran Buenos Aires; en ese trayecto dejó de haber información sobre su paradero.
Actualmente se realizó una denuncia formal sobre la desaparición. El colaborador del medio Prensa Mac y militante del partido Forja se encontraba realizando un seguimiento exhaustivo de la Causa Libra. Según allegados y conocidos, esto podría tener una conexión con su desaparición.
La angustia de la esposa de David Catarino
La desesperación de sus seres queridos aumentó de forma acelerada tras perder el contacto. Sandra Carrasco, su cónyuge, presentó la denuncia formal frente a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para iniciar la búsqueda. Mediante diversos testimonios que ganaron visibilidad en plataformas digitales, la mujer relató que personas desconocidas utilizaron el teléfono de David para enviarle mensajes intimidatorios.
"Llame a muchas personas y toque puertas y me tomaron para hacer la extensión de la denuncia", dijo publicamente Sandra en un video que publicó en sus redes sociales y circuló por diversos medios. "Lo unico que me importa es la aparición de David" finalizó mientras grababa en las puertas de la fiscalia donde realizo el tramite.
Por el momento, el teléfono celular de Cantarino se mantiene fuera de línea y sin emitir señal alguna, lo cual dificulta el rastreo de su paradero o la identificación de quienes emitieron las amenazas.
Por el momento, los organismos oficiales mantienen reserva y no aportan detalles precisos respecto a las tareas de rastreo o los avances en la investigación. En paralelo, su perfil personal en la red social X carece de actividad reciente, mientras que en la localidad de San Miguel la incertidumbre crece ante la falta de noticias sobre su ubicación actual.