OpiniónColumnas Poder, drogas y silencio: ¿qué hay detrás del crimen de Érika? Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL LA VÍCTIMA. Érika Antonella Álvarez. Por Gustavo Rodríguez Hace 8 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Erika Antonella Álvarez Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Surgen nuevos vínculos narco en el caso Érika Álvarez Caso Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa actuó solo en el crimen? Caso Érika: piden que se investigue la línea narco Lo más popular Lobo Medina, la AFA y el día en el que empezamos a desconfiar En vísperas de definiciones para la zafra azucarera El peso de Ingresos Brutos a la hora de determinar los precios Temor a invasiones extranjeras: “Nos quieren colonizar otra vez”, alerta Lula Según la ONU, Cisjordania está bajo “limpieza étnica” Guerra en Medio Oriente: Dimona, una ciudad resignada tras el bombardeo iraní