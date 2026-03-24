A 50 años del golpe, el Gobierno anticipó un video y volvió a insistir con "la historia completa"

Desde el inicio de la gestión, el Gobierno sostiene la denominada “teoría de los dos demonios”, que plantea el reconocimiento tanto de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Junta Militar como de las víctimas de organizaciones armadas. En distintas oportunidades, Milei cuestionó la cifra de 30.000 desaparecidos y mencionó como dato el registro de 8.753 víctimas consignado en el informe de la Conadep de 1984. “No estoy de acuerdo con esta visión tuerta que nos quiso imponer el kirchnerismo. Quiero la memoria completa. Una verdad contada a medias no es verdad, es una mentira”, había afirmado el mandatario en el acto por el aniversario del golpe el año pasado.