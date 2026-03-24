A 50 años del golpe, el Gobierno anticipó un video y volvió a insistir con "la historia completa"

En el marco de un nuevo aniversario del golpe cívico militar que en 1976 derrocó a Isabel Perón e inició el período más sangriento de la historia argentina, el Gobierno nacional difundió un anticipo del video institucional que se publicará este martes 24 de marzo en YouTube. La propuesta busca reforzar el enfoque que la administración de Javier Milei denomina “Día de la Memoria por la Justicia y la Verdad Completa”.
El fragmento, de 1.27 minutos, comenzó a circular este lunes a través de las redes sociales de la Casa Rosada. El adelanto fue acompañado por un mensaje oficial: “Hoy se cumplen 50 años del 24 de marzo de 1976, fecha que demanda conocer la historia completa, de ambos lados y sin mentiras”. De esta manera, el Gobierno reiteró su postura de recordar tanto a las víctimas de la dictadura como a las personas afectadas por las acciones de organizaciones guerrilleras de la época.
El video presenta como protagonistas a hijos de desaparecidos entre 1976 y 1983, quienes aportan sus testimonios con el objetivo de reforzar el mensaje. Según habían anticipado fuentes oficiales, la consigna es “que cuenten la verdad”. En la escena inicial se destaca la palabra “completa”, en color bordó.
Entre las voces que aparecen se encuentra Mirian Fernández, nieta 127 recuperada, quien sostiene que “para sanar en este país y para sanar como ciudadanos tenemos que contar la historia verdadera”, y agrega que la sociedad “creyó un relato que no fue real”.
También participa el hijo del ex militar Argentino del Valle Larrabure, secuestrado en 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo. En su testimonio recuerda que “una noche fue secuestrado por el ERP. Esa noche hubo heridos y muertos”. Además, señala que se trató del secuestro más largo de la historia argentina, con una duración de 372 días, y concluye con un llamado a la unidad: “Creo que es momento de llamar a la unión de los argentinos, de todos los argentinos. Tenemos un país maravilloso y tenemos que aprovecharlo”.
El mensaje completo será difundido a las 9 en la plataforma YouTube. A diferencia de producciones anteriores, esta vez no estará encabezado por el filósofo Agustín Laje, referente de la Fundación Faro. Desde el entorno oficial explicaron que se optó por sumar “caras nuevas” para evitar repetir figuras ya expuestas. La realización contó con la participación del equipo asesor del presidente, encabezado por Santiago Caputo.
Desde el inicio de la gestión, el Gobierno sostiene la denominada “teoría de los dos demonios”, que plantea el reconocimiento tanto de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Junta Militar como de las víctimas de organizaciones armadas. En distintas oportunidades, Milei cuestionó la cifra de 30.000 desaparecidos y mencionó como dato el registro de 8.753 víctimas consignado en el informe de la Conadep de 1984. “No estoy de acuerdo con esta visión tuerta que nos quiso imponer el kirchnerismo. Quiero la memoria completa. Una verdad contada a medias no es verdad, es una mentira”, había afirmado el mandatario en el acto por el aniversario del golpe el año pasado.
En la antesala de la conmemoración, el Gobierno también dispuso la desclasificación de documentos históricos de la Secretaría de Inteligencia de Estado, correspondientes al período de la dictadura. Según se informó, algunos de estos archivos detallan los mecanismos de censura aplicados sobre libros y películas, tareas que estaban a cargo de la División Asesoría Literaria, dependiente de la Dirección de Comunicación Social dentro del Departamento de Medios de Comunicación Social.
Finalmente, las autoridades anticiparon que continuarán con la publicación de materiales y la apertura de archivos vinculados tanto al terrorismo de Estado como a las acciones de grupos armados, previas y posteriores al golpe de 1976.