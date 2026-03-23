Tucumán: el Gobierno intensifica el rescate y la asistencia de animales en áreas afectadas

Posteriormente, los equipos avanzaron con el rescate en los sectores donde las condiciones lo permiten. “Se están sacando animales solamente en las orillas del río Marapa y del arroyo Matazambi, que son los únicos lugares donde todavía se puede circular. Con lanchas recorremos esos sectores y vamos rescatando ovejas y cabras que están a la vera del agua”, indicó Castro.