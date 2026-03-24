Rubens Correa fue el último exponente de una época del teatro

Figura central y fundamental

Argentores lo identificó como una “figura central y fundamental del teatro argentino de las últimas décadas en sus facetas como director, actor, docente y gestor”. Si bien comenzó en una radio en Azul, pronto se sumó al teatro independiente y en los años 50 se unió al grupo Nuevo Teatro, que conducían Alejandra Boero y Pedro Asquini. Luego integró el grupo Once al Sur, con giras por América y Europa con “Fuenteovejuna”; durante la dictadura fue parte del Grupo ACTO y fue uno de los referentes del histórico ciclo Teatro Abierto en 1981 y del Teatro de la Campana. En el ámbito de lo público fue Director Ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro entre 1999 y 2002 (lo mencionó como “una figura fundamental en la construcción del teatro argentino contemporáneo”), y condujo el Teatro Nacional Cervantes de 2007 a 2016, desde donde mantuvo una mirada argentina y latinoamericana sobre los proyectos a montar y la mirada puesta en ampliar la presencia de público.