Secciones
DeportesFútbol

“Cuidar la niñez es parte del juego”: una campaña global que busca poner el abuso infantil en la agenda del Mundial 2026

Una iniciativa inédita que propone visibilizar el abuso sexual en la infancia como una problemática urgente de derechos humanos

La propuesta reúne a sobrevivientes de abuso y violencia sexual en la niñez de distintos países, quienes, por primera vez en la historia de una Copa del Mundo, tomarán la palabra de manera colectiva en un escenario global. La propuesta reúne a sobrevivientes de abuso y violencia sexual en la niñez de distintos países, quienes, por primera vez en la historia de una Copa del Mundo, tomarán la palabra de manera colectiva en un escenario global.
Hace 15 Min

En el marco del próximo Mundial de Fútbol masculino, la asociación Adultxs por los Derechos de la Infancia lanzará la campaña internacional “Cuidar la niñez es parte del juego”, una iniciativa inédita que propone visibilizar el abuso sexual en la infancia como una problemática urgente de derechos humanos, aprovechando uno de los eventos deportivos más convocantes del planeta.

La propuesta reúne a sobrevivientes de abuso y violencia sexual en la niñez de distintos países, quienes, por primera vez en la historia de una Copa del Mundo, tomarán la palabra de manera colectiva en un escenario global. El objetivo es claro: instalar el tema en la agenda pública internacional y promover una conversación que, hasta ahora, ha sido sistemáticamente relegada.

Según datos difundidos por la campaña, más de 393 millones de niños y niñas en el mundo sufren abuso sexual, una cifra que dimensiona la magnitud del problema. A su vez, se estima que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 7 varones han atravesado situaciones de violencia sexual a lo largo de sus vidas. Las consecuencias son profundas: quienes padecieron este tipo de abusos en la infancia presentan un 66% más de probabilidades de desarrollar depresión y un 87% más de riesgo de consumos problemáticos de sustancias.

“Forma parte del juego”, señalan desde la iniciativa, apelando a una metáfora futbolera que busca interpelar a la sociedad: así como cada jugador es clave en un equipo, cada persona puede asumir un rol activo en la protección de las infancias.

La campaña se enfocará en tres ejes principales: visibilización, educación y acción colectiva. Entre sus estrategias, se destacan la difusión de contenidos en redes sociales, la articulación con organizaciones internacionales y la promoción del debate público durante el desarrollo del Mundial.

“Conocer a fondo la problemática es el pase clave para armar una estrategia efectiva”, sostienen desde la organización, subrayando la importancia de romper el silencio y generar compromiso social.

Bajo el hashtag #CuidarLaNiñezEsParteDelJuego, la iniciativa invita a la ciudadanía a sumarse, informarse y participar activamente. La apuesta es ambiciosa: transformar un evento deportivo global en una plataforma de conciencia y cambio.

En un contexto donde el fútbol moviliza emociones, identidades y audiencias masivas, la campaña busca que la defensa de los derechos de la infancia también entre en la cancha. Porque, como afirman sus impulsores, proteger a las nuevas generaciones no debería ser un tema marginal, sino una prioridad compartida.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Controversia en el Concejo Deliberante de Yerba Buena por una denuncia
1

Controversia en el Concejo Deliberante de Yerba Buena por una denuncia

En el Congreso buscan blindar a Karina Milei y a Adorni
2

En el Congreso buscan blindar a Karina Milei y a Adorni

La caída el gomero: harán un cantero y bancos en el lugar del árbol centenario
3

La caída el gomero: harán un cantero y bancos en el lugar del árbol centenario

De la motosierra al uso privado de autos oficiales: el nuevo frente de conflicto que acorrala a Adorni
4

De la "motosierra" al uso privado de autos oficiales: el nuevo frente de conflicto que acorrala a Adorni

Inundaciones en Tucumán: consideran que es una sobreactuación que se pretenda declarar la emergencia hídrica
5

Inundaciones en Tucumán: consideran que es una sobreactuación que se pretenda declarar la emergencia hídrica

El pronóstico del tiempo para Tucumán: se espera cielo cubierto, lluvias por la tarde y un marcado descenso de la temperatura
6

El pronóstico del tiempo para Tucumán: se espera cielo cubierto, lluvias por la tarde y un marcado descenso de la temperatura

Más Noticias
De la motosierra al uso privado de autos oficiales: el nuevo frente de conflicto que acorrala a Adorni

De la "motosierra" al uso privado de autos oficiales: el nuevo frente de conflicto que acorrala a Adorni

Recuerdos fotográficos: la calle Mendoza a comienzos de los 70

Recuerdos fotográficos: la calle Mendoza a comienzos de los 70

La foto de Cristiano Ronaldo y su pareja que se volvió viral por una cifra millonaria

La foto de Cristiano Ronaldo y su pareja que se volvió viral por una cifra millonaria

El pronóstico del tiempo para Tucumán: se espera cielo cubierto, lluvias por la tarde y un marcado descenso de la temperatura

El pronóstico del tiempo para Tucumán: se espera cielo cubierto, lluvias por la tarde y un marcado descenso de la temperatura

Inundaciones en Tucumán: consideran que es una sobreactuación que se pretenda declarar la emergencia hídrica

Inundaciones en Tucumán: consideran que es una sobreactuación que se pretenda declarar la emergencia hídrica

Controversia en el Concejo Deliberante de Yerba Buena por una denuncia

Controversia en el Concejo Deliberante de Yerba Buena por una denuncia

La caída el gomero: harán un cantero y bancos en el lugar del árbol centenario

La caída el gomero: harán un cantero y bancos en el lugar del árbol centenario

En el Congreso buscan blindar a Karina Milei y a Adorni

En el Congreso buscan blindar a Karina Milei y a Adorni

Comentarios