“Cuidar la niñez es parte del juego”: una campaña global que busca poner el abuso infantil en la agenda del Mundial 2026

Según datos difundidos por la campaña, más de 393 millones de niños y niñas en el mundo sufren abuso sexual, una cifra que dimensiona la magnitud del problema. A su vez, se estima que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 7 varones han atravesado situaciones de violencia sexual a lo largo de sus vidas. Las consecuencias son profundas: quienes padecieron este tipo de abusos en la infancia presentan un 66% más de probabilidades de desarrollar depresión y un 87% más de riesgo de consumos problemáticos de sustancias.