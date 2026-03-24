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Del éxito en Expoagro a Tucumán y el NOA: Criolani Bauer trae soluciones de riego de última generación
Del éxito en Expoagro a Tucumán y el NOA: Criolani Bauer trae soluciones de riego de última generación
Hace 2 Hs

La firma Criolani Bauer tuvo una destacada participación en una nueva edición de Expoagro, la muestra agroindustrial a cielo abierto más importante del país. Durante cuatro jornadas intensas, el equipo completo de la empresa estuvo presente en el predio, consolidando el vínculo con clientes, productores y profesionales del sector que se acercaron a su stand.

Del éxito en Expoagro a Tucumán y el NOA: Criolani Bauer trae soluciones de riego de última generación

A lo largo de la exposición, la empresa recibió una gran cantidad de visitantes y consultas, reflejando el creciente interés por tecnologías orientadas a mejorar la eficiencia y la sustentabilidad en el campo. El contacto directo con los productores volvió a posicionarse como uno de los principales valores del evento, permitiendo el intercambio de experiencias y el asesoramiento personalizado.

Del éxito en Expoagro a Tucumán y el NOA: Criolani Bauer trae soluciones de riego de última generación

En su espacio, Criolani Bauer exhibió una amplia gama de productos y soluciones, entre ellas pivotes y carretes de riego, sistemas de separación de efluentes y tecnología aplicada al agro. Cada uno de los equipos presentados reafirmó el compromiso de la empresa con la innovación y el acompañamiento constante al productor en la optimización de recursos y mejora de rindes.

Del éxito en Expoagro a Tucumán y el NOA: Criolani Bauer trae soluciones de riego de última generación

Por su parte, el director de la empresa, Gabriel Criolani, señaló que esta segunda participación en ExpoAgro dejó un balance muy positivo. Remarcó el marcado interés del público por las soluciones vinculadas al riego y al manejo de efluentes, y destacó la “importancia de estar cerca del productor, no solo para mostrar sus desarrollos, sino también para escuchar de primera mano sus necesidades”. Además, aseguró que este tipo de experiencias impulsa a la empresa a continuar creciendo y apostando al desarrollo del sector agroindustrial.


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