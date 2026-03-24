Del éxito en Expoagro a Tucumán y el NOA: Criolani Bauer trae soluciones de riego de última generación

Por su parte, el director de la empresa, Gabriel Criolani, señaló que esta segunda participación en ExpoAgro dejó un balance muy positivo. Remarcó el marcado interés del público por las soluciones vinculadas al riego y al manejo de efluentes, y destacó la “importancia de estar cerca del productor, no solo para mostrar sus desarrollos, sino también para escuchar de primera mano sus necesidades”. Además, aseguró que este tipo de experiencias impulsa a la empresa a continuar creciendo y apostando al desarrollo del sector agroindustrial.