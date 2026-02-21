Expoagro 2026: “Un espacio para interactuar y concretar negocios”

A menos de un mes de su apertura, “La Capital Nacional de los Agronegocios”, San Nicolás, Buenos Aires, empezó a tomar impulso con una presentación que reunió a los organizadores de Exponenciar, representantes de compañías estratégicas y periodistas en la planta de Ford Argentina, en General Pacheco. Allí se anticiparon los principales lineamientos de una exposición especial, atravesada por la celebración de sus 20 años.