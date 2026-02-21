Secciones
Expoagro 2026: “Un espacio para interactuar y concretar negocios”
Hace 6 Hs

A menos de un mes de su apertura, “La Capital Nacional de los Agronegocios”, San Nicolás, Buenos Aires, empezó a tomar impulso con una presentación que reunió a los organizadores de Exponenciar, representantes de compañías estratégicas y periodistas en la planta de Ford Argentina, en General Pacheco. Allí se anticiparon los principales lineamientos de una exposición especial, atravesada por la celebración de sus 20 años.

Durante un encuentro realizado el 18 de febrero, los organizadores de la muestra compartieron un adelanto de las novedades, ejes y propuestas que formarán parte de Expoagro 2026 edición YPF Agro. Este mega evento agricolaproductivo ya tradicional en el país, se realizará a mediados de marzo, entre el 10 al 13, en el predio ferial y autódromo de San Nicolás.

Consolidada como el punto de encuentro anual donde productores, empresas de insumos y servicios, bancos y startups del agro convergen para mirar hacia adelante, generar negocios y fortalecer alianzas estratégicas, Expoagro volverá a ser un espacio que integra tecnología, conocimiento, financiamiento e innovación.

Durante el encuentro, Diego Abdo, gerente de Comunicación de Exponenciar, puso en valor el recorrido y crecimiento de Expoagro a lo largo de sus dos décadas.

“En 20 años hubo al menos 20 hitos que marcaron cada exposición”, señaló y recordó que “pasó de ser una muestra itinerante a predio estable, de local a internacional, de física a virtual, de puramente fierrera fue incluyendo toda la cadena agroindustrial. Expoagro ya dejó de ser una simple vidriera para ser un gran espacio para interactuar y concretar los negocios”.

En el año de su 20° aniversario, Expoagro alcanzó un nuevo récord: todos los espacios fueron reservados con anticipación. Al respecto, Abdo destacó: “Este año la muestra tendrá más de 700 expositores, con más de 100 empresas nuevas y recuperadas, y 12 plots (ensayos de cultivos en pie)”.

Entre ellos, Nidera como Semillero Oficial, Advanta, AFA, Don Mario/Illinois, NK Semillas, Spraytec, Stine, SUPRA, LDC, YPF Agro, Bayer e INTA.

